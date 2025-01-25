Японским пенсионерам лучше в тюрьме: новости, которые вы могли пропустить

Пожилые не скрывают, что идут на преступления намеренно. Например, 69-летний Тошио Таката рассказал журналистам, что у него закончились деньги, а до следующей пенсии было еще далеко (по данным Организации экономического сотрудничества и развития, 20% людей старше 65 лет в Японии живут в бедности). Тогда он взял чужой велосипед, приехал в полицейский участок и признался, что украл его. Мелкие кражи в Японии караются сурово, поэтому пенсионеру дали год тюрьмы. Выйдя на свободу, старик сразу пошел в парк, показал нож незнакомым женщинам и стал спокойно ждать, пока кто-нибудь вызовет полицию.