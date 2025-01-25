Японским пенсионерам лучше в тюрьме: новости, которые вы могли пропустить

Японским пенсионерам лучше в тюрьме: новости, которые вы могли пропуститьВ Китае кошка уволила хозяйку с работы, а зрителям Australian Open показали анимированных теннисистов вместо реальных
На этой неделе стало известно, что японские пенсионеры предпочитают проводить время за решеткой, поскольку тюрьма для них – это бесплатный дом престарелых. Теннисистов в онлайн-трансляции Australian Open при помощи искусственного интеллекта (ИИ) заменили на мультяшных персонажей, чтобы избежать претензий со стороны правообладателей. Арестованные из-за санкций яхты российских олигархов обходятся Соединенным Штатам в копеечку. Наконец, в Китае кошка отправила заявление на увольнение вместо своей хозяйки.
Старики-разбойники
Все больше японских пенсионеров намеренно совершают преступления, чтобы угодить в тюрьму. Оказывается, в стране восходящего солнца это выгодно: за решеткой кормят, бесплатно лечат и нет проблем с одиночеством. За последние 20 лет число японцев старше 65 лет, которых приговорили к тюремным срокам, выросло в четыре раза. Это несоразмерно росту их доли в населении страны, хотя пенсионеров в Японии немало – более четверти.
Пожилые не скрывают, что идут на преступления намеренно. Например, 69-летний Тошио Таката рассказал журналистам, что у него закончились деньги, а до следующей пенсии было еще далеко (по данным Организации экономического сотрудничества и развития, 20% людей старше 65 лет в Японии живут в бедности). Тогда он взял чужой велосипед, приехал в полицейский участок и признался, что украл его. Мелкие кражи в Японии караются сурово, поэтому пенсионеру дали год тюрьмы. Выйдя на свободу, старик сразу пошел в парк, показал нож незнакомым женщинам и стал спокойно ждать, пока кто-нибудь вызовет полицию.
На дорогой волне
Яхты российских олигархов, арестованные из-за санкций, дорого обходятся американским налогоплательщикам. В 2022 г. на Фиджи по запросу властей США был задержан 106-метровый корабль Amadea с шестью палубами и вертолетной площадкой, стоимость которого оценивается до $300 млн. Минюст Соединенных Штатов полагает, что в 2021 г. яхту купил российский миллиардер Сулейман Керимов. Содержание, страхование, покупка униформы и питания для команды из 30 человек обходятся американским властям ежемесячно в $750 000. А из-за дополнительных издержек (например, судно пришлось перегонять в американский Сан-Диего) общие расходы уже приближаются к $30 млн.
Американские власти пытаются конфисковать и продать яхту, чтобы покрыть издержки, но это непросто: на этой неделе начался суд о принадлежности судна. Российский бизнесмен Эдуард Худайнатов, не находящийся под санкциями США, утверждает, что яхта на самом деле его. Если он выиграет суд, американским властям впору будет распрощаться с миллионами, израсходованными на содержание корабля.
К слову, власти Антигуа и Барбуды этим летом сумели продать арестованную из-за санкций 80-метровую яхту Alfa Nero, владельцем которого американское Управление по контролю за иностранными активами Минфина США считало российского миллиардера Андрея Гурьева (сам он это отрицал). Ее содержание обходилось в $28 000 в неделю. Продажа состоялась со второй попытки. Корабль чуть было не купил бывший гендиректор Google Эрик Шмидт за $67,6 млн, но дочь Гурьева Юлия подала в суд, и он отказался от сделки. В итоге яхта, чья стоимость оценивается в $120 млн, ушла за $40 млн анонимному покупателю.
Большой мультяшный теннис
В трансляции турнира Australian Open игроков заменили на мультяшные копии с огромными головами. Так организаторы убили двух зайцев: продолжили продавать эксклюзивные права на трансляцию своих матчей в разных странах (с реальными изображениями), при этом бесплатно показывая их по всему миру через YouTube (с мультяшными). Кроме того, это привлекает новую аудиторию, главным образом молодежь.
12 камер обрабатывают силуэт теннисистов, вычленяя 29 точек на теле. ИИ рисует по этим данным мультяшных персонажей и с двухминутной задержкой отправляет видео в YouTube. На изображение накладываются реальные шумы стадиона. Конечно, такая трансляция изобилует странностями: мяч (к слову, абсолютно плоский) то появляется из воздуха, то снова исчезает, ракетки иногда парят в воздухе отдельно от игрока, звук не всегда попадает в картинку.
Но благодаря этой анимационной лазейке компании, купившие эксклюзивные права на показ матчей, не могут предъявить претензий. К тому же многих, особенно молодежь, привлекает необычная подача. YouTube-трансляции собирают в этом году вчетверо больше зрителей, чем в прошлом.
Это не первый случай, когда «живые» спортивные события превращают в мультипликационные в режиме реального времени. В прошлом году НХЛ транслировала матч, в котором игроков заменили на Багза Банни и других персонажей Looney Tunes.
Страшнее кошки зверя нет
Кошка уволила свою хозяйку с работы. 25-летняя китаянка из муниципалитета Чунцин никак не могла решить, уходить ли ей с работы или нет. Она написала черновик заявления в электронной почте и, не отправив его, отвлеклась на другие дела. Каково же было ее удивление, когда из компании пришло извещение об увольнении.
Девушка просмотрела записи с видеокамеры домашнего наблюдения. На них оказалось видно, как кошка прыгает на клавиатуру и случайно отправляет письмо. Китаянка немедленно связалась с начальством, но там не пожелали войти в ее положение и заявление не отменили. Более того, женщина потеряла не только работу, но и премию за конец года.