В IKEA завезли противотанковые мины: новости, которые вы могли пропустить

В IKEA завезли противотанковые мины: новости, которые вы могли пропуститьChatGPT жульничает в шахматы, а Nokia больше не выпускает смартфоны
На этой неделе стало известно, что смартфоны Nokia проиграли конкуренцию ее же кнопочным телефонам. В польском гипермаркете IKEA были найдены 240 мин, а весь мир делает ставки, сколько раз Дональд Трамп скажет слово «Америка» во время инаугурации. Наконец, искусственный интеллект (ИИ) оказался шахматным шулером, но это не помогло ему выиграть.
Шах и бот
Известный шахматист Леви Розман устроил турнир между семью чат-ботами – ChatGPT, Gemini, Grok, AI от Meta
Так, Snapchat AI двигал пешки вбок, телепортировал коня на другую сторону доски и съел королем своего же слона, чтобы уйти из-под шаха. Через несколько ходов он воскресил слона и вернул фигуру на доску. Gemini и Grok быстро забыли, как должны ходить фигуры по правилам, но вели себя как джентльмены: Grok семь раз явно ошибался и подставлял ферзя, а Gemini все семь раз не пользовался этой возможностью. ChatGPT создавал на доске несуществующие фигуры, а Meta AI двигал пешки соперника.
И только профессиональный Stockfish действовал по правилам. В полуфинал он вышел вместе с Grok, Microsoft Copilot и ChatGPT, а в финале остался один на один с последним. Не обошлось без нарушений со стороны ChatGPT: к середине игры ИИ принялся создавать с помощью фигур геометрические узоры. Вопреки всему, Stockfish одержал победу.
Сборник тик-токов Мао
Если Илон Маск не успеет выкупить TikTok, то уже в это воскресенье приложение заблокируют в США. В связи с этим американцы спешно переходят в другие похожие соцсети. Правда, западные аналоги популярностью у них не пользуются. На первое место по скачиваниям в App Store вышел REDnote – клон китайского приложения Xiaohongshu («Сяхоншу»), что переводится как «Маленькая красная книжечка» (знаменитый сборник цитат Мао Цзэдуна).
Наполнение REDnote с заветами Мао ничего общего не имеет. Запускалось приложение как торговая платформа для женщин, а в итоге стало сервисом коротких видео, где много тревел-блогов, обзоров ресторанов и пособий по макияжу. Китайские пользователи в восторге от толпы новичков из США. Уже появился хэштег, с помощью которого китайская молодежь ищет американских сверстников, готовых помочь сделать «домашку» по английскому языку.
Кстати, на втором месте по скачиваниям в App Store еще одно китайское приложение – Lemon8, напоминающее помесь Pinterest и TikTok.
Приключения Nokia на Луне
Nokia больше не будет выпускать смартфоны. На сайте финской HMD Global, которая владеет брендом с 2017 г., все умные телефоны Nokia помечены плашкой «более недоступны». Вместо них HMD предлагает гаджеты уже под персональными брендами. Кажется, Nokia проиграла конкуренцию собственным кнопочным аппаратам. Дело в том, что массовое производство знаменитых «кирпичей» продолжится. В отличие от смартфонов, это популярный товар в странах третьего мира, где сотовая связь только начинает развиваться.
Nokia также продолжит заниматься и высокотехнологическими проектами. Например, вместе с другими телекоммуникационными компаниями она создает сотовую сеть на Луне. В конце этого года на спутнике Земли начнет работу небольшая тестовая зона с 4G. Во время миссии на Южный полюс Луны в 2026 г. космонавты NASA будут общаться по встроенным в скафандры телефонам. А уже в 2030 г. им станет доступна сеть 5G.
Байден или Америка
Какие слова Дональд Трамп произнесет во время инаугурационной речи 20 января? Такое пари сейчас популярно на криптовалютной платформе ставок Polymarket. В лидерах – «Байден» (88%) и «Америка прежде всего» (75%). Вероятность того, что 47-й президент за всю речь скажет не менее 15 слов «Америка» и не менее четырех раз упомянет Бога, составляет 72% и 66% соответственно.
В то, что Трамп вспомнит о криптовалютах, игроки верят слабо. Шансы услышать «крипто» или «биткойн» оцениваются в 19%, а любое упоминание DOGE, будь то монета или департамент эффективности государственного управления, который вскоре возглавит Илон Маск, – в 12%.
Взрывная поставка в IKEA
В польской IKEA обнаружили 240 противотанковых мин. Оказалось, солдаты разгружали вагон, перевозящий вооружение с одного склада на другой, и просто забыли достать ящики с минами. Масса каждой – от 8 до 15 кг, основной вес приходится на взрывчатку. Чтобы избежать проблем, военные подделали отчетность и бросились искать пропажу. Но не успели.
Десять дней более тонны взрывчатки путешествовало по железным дорогам, прежде чем вагон арендовала IKEA для перевозки своих товаров. Представьте удивление сотрудников логистического склада под Орлой, когда они обнаружили чужой груз. Кто-то из сотрудников IKEA не нашел ничего лучшего, чем позвонить военным и спросить, когда они заберут свои мины.
Инцидент произошел еще в июле. Теперь, когда он стал достоянием СМИ, был уволен генерал-майор Артур Кемпчинский, отвечавший за логистику армии. Кроме того, под следствие попали четверо солдат, разгружавших вагон. Им грозит до пяти лет тюрьмы.