В IKEA завезли противотанковые мины: новости, которые вы могли пропустить

Так, Snapchat AI двигал пешки вбок, телепортировал коня на другую сторону доски и съел королем своего же слона, чтобы уйти из-под шаха. Через несколько ходов он воскресил слона и вернул фигуру на доску. Gemini и Grok быстро забыли, как должны ходить фигуры по правилам, но вели себя как джентльмены: Grok семь раз явно ошибался и подставлял ферзя, а Gemini все семь раз не пользовался этой возможностью. ChatGPT создавал на доске несуществующие фигуры, а Meta AI двигал пешки соперника.