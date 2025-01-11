В КНДР появился курорт с ракетным полигоном: новости, которые вы могли пропустить

В КНДР появился курорт с ракетным полигоном: новости, которые вы могли пропуститьВ США представлен ядерный мини-реактор, а в Уэльсе суд запретил копаться на свалке
На этой неделе стало известно, что суд Великобритании не разрешил жителю Уэльса выкопать на свалке целое состояние – жесткий диск с биткойнами на $700 млн. В Лас-Вегасе презентовали ядерный мини-реактор в форме яйца, а ВВС обнаружила, что искусственный интеллект Apple перевирает ее новости. Наконец, россиян пригласили на курорт с видом на ракетный полигон в Северной Корее.
Ядерная яичница
Американская компания Enron возродилась, представив на выставке CES 2025 новинку в сфере энергетики – ядерный мини-реактор в форме яйца. Устройство размером около метра можно использовать в квартире или частном доме, а одной порции циркониевого урана, на котором оно работает, хватит на 10 лет. Излучение блокирует корпус из энрониума – вещества, добываемого горнорудным подразделением Enron.
Правда, не все так просто. Энергетический гигант Enron обанкротился еще в 2001 г. из-за подделки корпоративных отчетов. Четыре года назад бренд компании за бесценок выкупил американец Коннор Гайдос, который обожает шутки. Он является одним из авторов конспирологической теории о том, что в 1970-х гг. власти США заменили птиц на дроны. С тех пор механические пернатые якобы шпионят за американцами. Похоже, на этот раз Гайдос разыгрывает их с помощью домашнего ядерного реактора.
Номер с видом на ракеты
Этим летом россиян ждут на новом курорте Северной Кореи Вонсан-Кальма. Это туристический город с пятикилометровым пляжем, полусотней отелей, VIP-коттеджами, магазинами, аквапарком и кинотеатром. Он расположен в 160 км от Пхеньяна и может принимать до 100 000 гостей одновременно.
Пикантность курорту придает ракетный полигон под боком. В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Вонсан-Кальма с дочерью, совместив приятное с полезным: и прогулялся по берегу, и понаблюдал за первым в этом году пуском баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря.
Миллионер со свалки
Британский суд не разрешил жителю Уэльса Джеймсу Хауэллсу выкопать на свалке свои $700 млн. Деньги хранятся на жестком диске в виде 7500 биткойнов, которые он ради забавы намайнил еще в 2009 г. Потом Хауэллс залил компьютер водой, разобрал на части, выкинул и забыл.
В 2013 г., когда биткойн подорожал до $1000, майнер опомнился. Он стал допекать городские власти Ньюпорта просьбой разрешить ему организовать масштабные раскопки, а потом и вовсе обратился в суд. Хауэллс даже предлагал пожертвовать 25% найденного родному городу, но чиновники оказались неприступны: по их данным, работы могут привести к выбросу вредных веществ, включая мышьяк, асбест и метановые газы. На свалке скопилось более 1,4 млн т отходов, хотя несостоявшийся миллионер клянется, что нужно будет перелопатить всего 100 000 т. Сейчас стоимость биткойнов на диске Хауэллса составляет более $700 млн. Весной прошлого года из-за нелегальных раскопок власти были вынуждены поставить вокруг свалки охрану.
Сказочный интеллект
BBC и один из крупнейших в мире профсоюзов журналистов NUJ вступили в битву с искусственным интеллектом (ИИ). Точнее, с сервисом Apple, который делает дайджест новостей при помощи ИИ, время от времени искажая новости BBC. Например, он сообщил о каминг-ауте испанского теннисиста Рафаэля Надаля, самоубийстве Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, а также о победе британца Люка Литтлера в чемпионате мира по дартсу, который на тот момент еще даже не начался.
Дайджесты доступны для владельцев смартфонов начиная с iPhone 15 под управлением iOS 18.1 и выше и на некоторых iPad и Mac. Корпорация Apple уже ответила журналистам, что ИИ работает в тестовом режиме, а также пообещала в ближайшие недели обновить его, чтобы исключить ошибки.
Последнее китайское путешествие
Крупнейшая попытка Китая привлечь иностранных туристов терпит неудачу. К такому выводу на этой неделе пришел Bloomberg. В прошлом году КНР беспрецедентно смягчила визовые требования для нескольких десятков стран, ожидая получить миллиардные прибыли от 1,9 млрд туристов. Но приехала лишь малая часть путешественников, да и те – не оттуда.
Китайские власти рассчитывали заманить богатых гостей из США и Западной Европы, а получили туристов из соседних азиатских государств и развивающихся стран. Бронирование авиабилетов из Германии, Италии и Франции упало на 38%, 29% и 38% соответственно. При этом из Малайзии и Таиланда – выросло на 69% и 30%. За первые три квартала 2024 г. Поднебесную посетили менее 23 млн иностранцев. Это на 63% меньше аналогичного периода 2019 г. Среди причин – ухудшение политического имиджа Китая и сокращение числа авиарейсов после пандемии коронавируса.