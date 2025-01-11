В КНДР появился курорт с ракетным полигоном: новости, которые вы могли пропустить

В 2013 г., когда биткойн подорожал до $1000, майнер опомнился. Он стал допекать городские власти Ньюпорта просьбой разрешить ему организовать масштабные раскопки, а потом и вовсе обратился в суд. Хауэллс даже предлагал пожертвовать 25% найденного родному городу, но чиновники оказались неприступны: по их данным, работы могут привести к выбросу вредных веществ, включая мышьяк, асбест и метановые газы. На свалке скопилось более 1,4 млн т отходов, хотя несостоявшийся миллионер клянется, что нужно будет перелопатить всего 100 000 т. Сейчас стоимость биткойнов на диске Хауэллса составляет более $700 млн. Весной прошлого года из-за нелегальных раскопок власти были вынуждены поставить вокруг свалки охрану.