Песков: Россия продолжает планировать контакты с США

Песков: Россия продолжает планировать контакты с СШАУ американских властей также намечены контакты с Россией и Украиной, заявлял Трамп
И Россия, и США продолжают планировать совместные контакты. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, у американских властей «запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».
«У нас тоже есть процесс планирования. Пока ничего нового нам сказать нечего», – отметил Песков.
3 февраля телеканал CNN сообщил, что, по словам Трампа, у американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной.
1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что президент США планирует оказывать давление как на Россию, так и на Украину для завершения конфликта.
20 января президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа с инаугурацией, отметив, что Россия никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество.