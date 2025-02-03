Правительство Белоруссии сложило полномочия
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба совета министров республики.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко.
В сообщении поясняется, что, согласно конституции Белоруссии, кабмин обязан сложить полномочия перед новым президентом. Постановление вступило в силу с момента принятия 3 февраля.
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Центризбирком Белоруссии на заседании 3 февраля подвел итоги голосования, подтвердив победу Лукашенко, которого поддержали 86,82% избирателей. Это более половины граждан республики, принявших участие в голосовании.
Первым указом Лукашенко после выборов стал документ о предоставлении льготного арендного жилья работникам наиболее востребованных в Белоруссии профессий. Конкретный перечень специалистов смогут определять местные органы власти. Лукашенко также заявлял, что первый свой визит после переизбрания он намерен нанести в Россию.
27 января в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.