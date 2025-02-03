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Правительство Белоруссии сложило полномочия

Ведомости

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба совета министров республики.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

В сообщении поясняется, что, согласно конституции Белоруссии, кабмин обязан сложить полномочия перед новым президентом. Постановление вступило в силу с момента принятия 3 февраля.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Центризбирком Белоруссии на заседании 3 февраля подвел итоги голосования, подтвердив победу Лукашенко, которого поддержали 86,82% избирателей. Это более половины граждан республики, принявших участие в голосовании.

Первым указом Лукашенко после выборов стал документ о предоставлении льготного арендного жилья работникам наиболее востребованных в Белоруссии профессий. Конкретный перечень специалистов смогут определять местные органы власти. Лукашенко также заявлял, что первый свой визит после переизбрания он намерен нанести в Россию.

27 января в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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