Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин уже поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах и их успешным проведением, сообщалось на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле присоединяются к этим поздравлениям и радуются за успехи союзников. Там считают выборы в Белоруссии абсолютно легитимными, хорошо организованными и прозрачными.