Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин провел телефонный разговор с ЛукашенкоОн еще раз поздравил белорусского коллегу с победой на выборах
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с действующим белорусским лидером Александром Лукашенко еще раз поздравил его с победой на президентских выборах в республике. Об этом сообщает агентство «БелТА».
В ходе беседы Путин и Лукашенко также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.
По предварительным данным, за Лукашенко на выборах президента Белоруссии отдали свои голоса 86,82% избирателей. Явка составила 85,70%. ЦИК Белоруссии собирается подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. По словам председателя Центризбиркома республики Игоря Карпенко, злостных нарушений на них обнаружено не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.
Путин уже поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах и их успешным проведением, сообщалось на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле присоединяются к этим поздравлениям и радуются за успехи союзников. Там считают выборы в Белоруссии абсолютно легитимными, хорошо организованными и прозрачными.