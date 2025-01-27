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В Кремле назвали предсказуемой реакцию Запада на выборы в Белоруссии

Ведомости

В Кремле считают предсказуемой реакцию Запада на выборы в Белоруссии и не принимают ее во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, весьма предсказуемо: не считаем возможным принимать их во внимание», – пояснил Песков.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко «с убедительной победой на выборах и проведением успешных выборов». Он добавил, что в Кремле присоединяются к этим поздравлениям и рады успехам союзников.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», – заключил Песков.

По предварительной информации, за Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. По данным председателя ЦИК республики Игоря Карпенко, злостных нарушений зафиксировано не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.

Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование в связи с проведенными в Белоруссии президентскими выборами. По мнению польского МИДа, результаты выборов нельзя считать достоверным и отражающим волю белорусского народа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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