В Кремле назвали предсказуемой реакцию Запада на выборы в Белоруссии
В Кремле считают предсказуемой реакцию Запада на выборы в Белоруссии и не принимают ее во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, весьма предсказуемо: не считаем возможным принимать их во внимание», – пояснил Песков.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко «с убедительной победой на выборах и проведением успешных выборов». Он добавил, что в Кремле присоединяются к этим поздравлениям и рады успехам союзников.
«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», – заключил Песков.
По предварительной информации, за Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. По данным председателя ЦИК республики Игоря Карпенко, злостных нарушений зафиксировано не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.
Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование в связи с проведенными в Белоруссии президентскими выборами. По мнению польского МИДа, результаты выборов нельзя считать достоверным и отражающим волю белорусского народа.