Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

По его словам, убедительная победа Лукашенко на выборах свидетельствует о его высоком политическом авторитете и поддержке населением государственного курса, которому следует республика. За последнее время сторонам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Россией и Белоруссией. Эта тесная работа по дальнейшему развитию сотрудничества стран, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве будет продолжена, указал российский президент.