Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента БелоруссииЗа него проголосовали 86,82% избирателей
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По его словам, убедительная победа Лукашенко на выборах свидетельствует о его высоком политическом авторитете и поддержке населением государственного курса, которому следует республика. За последнее время сторонам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Россией и Белоруссией. Эта тесная работа по дальнейшему развитию сотрудничества стран, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве будет продолжена, указал российский президент.
«От души желаю вам новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия. Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – отметил Путин.
По предварительным данным, за Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,70%. Центральная избирательная комиссия республики планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля.
Выборы президента в Белоруссии состоялись 26 января. Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января, процедурой воспользовались 41,81% граждан. Председатель ЦИК Игорь Карпенко отметил, что злостных нарушений в ходе выборов обнаружено не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.