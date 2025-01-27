Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

За него проголосовали 86,82% избирателей
Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, убедительная победа Лукашенко на выборах свидетельствует о его высоком политическом авторитете и поддержке населением государственного курса, которому следует республика. За последнее время сторонам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Россией и Белоруссией. Эта тесная работа по дальнейшему развитию сотрудничества стран, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве будет продолжена, указал российский президент.

«От души желаю вам новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия. Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – отметил Путин.

По предварительным данным, за Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,70%. Центральная избирательная комиссия республики планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 26 января. Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января, процедурой воспользовались 41,81% граждан. Председатель ЦИК Игорь Карпенко отметил, что злостных нарушений в ходе выборов обнаружено не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных