Россия намерена созвать заседание Совбеза ООН по Украине

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее целью глава государства назвал защиту населения от киевского режима, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, бои в регионе продолжаются до сих пор.