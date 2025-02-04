Россия намерена созвать заседание Совбеза ООН по Украине
Россия намерена запросить заседание Совета Безопасности ООН по украинской теме в середине февраля. Об этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил «РИА Новости».
«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», – сказал он.
3 февраля постпред КНР Фу Цун сообщал, что в постоянное представительство Китая при ООН поступили запросы на проведение заседания Совбеза ООН по Украине 24 февраля. По его словам, уже есть страны, которые предлагают провести встречу в день годовщины начала Россией специальной военной операции. Фу обращал внимание на то, что по сложившейся практике Россия предложит встречное заседание и китайская сторона будет обязана его организовать.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее целью глава государства назвал защиту населения от киевского режима, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, бои в регионе продолжаются до сих пор.