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Россия намерена созвать заседание Совбеза ООН по Украине

Ведомости

Россия намерена запросить заседание Совета Безопасности ООН по украинской теме в середине февраля. Об этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил «РИА Новости».

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», – сказал он.

3 февраля постпред КНР Фу Цун сообщал, что в постоянное представительство Китая при ООН поступили запросы на проведение заседания Совбеза ООН по Украине 24 февраля. По его словам, уже есть страны, которые предлагают провести встречу в день годовщины начала Россией специальной военной операции. Фу обращал внимание на то, что по сложившейся практике Россия предложит встречное заседание и китайская сторона будет обязана его организовать.

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее целью глава государства назвал защиту населения от киевского режима, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, бои в регионе продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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