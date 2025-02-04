Bloomberg: Трамп пригласил Моди на встречу в Вашингтоне
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.
27 января Трамп провел телефонный разговор с Моди. Индийский премьер поздравил президента США с инаугурацией. На следующий день Трамп объявил о предстоящем визите Моди в Белый дом.
Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна стремится к завершению конфликта на Украине через диалог и дипломатию, что потребует взаимодействия между заинтересованными сторонами. Так он ответил на вопрос, может ли идти речь об организации в Индии встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа. По словам дипломата, Индия готова предложить любую возможную помощь.
В июле 2024 г. Моди впервые за пять лет посетил Россию. Путин и индийский премьер провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении они «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».