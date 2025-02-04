Bloomberg: Трамп пригласил Моди на встречу в Вашингтоне

Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна стремится к завершению конфликта на Украине через диалог и дипломатию, что потребует взаимодействия между заинтересованными сторонами. Так он ответил на вопрос, может ли идти речь об организации в Индии встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа. По словам дипломата, Индия готова предложить любую возможную помощь.