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Bloomberg: Трамп пригласил Моди на встречу в Вашингтоне

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

27 января Трамп провел телефонный разговор с Моди. Индийский премьер поздравил президента США с инаугурацией. На следующий день Трамп объявил о предстоящем визите Моди в Белый дом.

Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна стремится к завершению конфликта на Украине через диалог и дипломатию, что потребует взаимодействия между заинтересованными сторонами. Так он ответил на вопрос, может ли идти речь об организации в Индии встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа. По словам дипломата, Индия готова предложить любую возможную помощь.

В июле 2024 г. Моди впервые за пять лет посетил Россию. Путин и индийский премьер провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении они «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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