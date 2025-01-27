В Индии заявили о готовности принять встречу Путина и Трампа по Украине
Дипломата спросили, может ли идти речь об организации в Индии саммита Путина и Трампа.
«Любая помощь, которую мы можем оказать для разрешения этого конфликта посредством диалога и дипломатии», – ответил Кумар.
24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как возобновлять переговоры, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский лидер ответил на заявление президента США Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения российско-украинского конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к переговорам с американским политиком.
В июле 2024 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за пять лет посетил Россию. Путин и Моди провели официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении стороны «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».