В Индии заявили о готовности принять встречу Путина и Трампа по Украине

24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как возобновлять переговоры, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский лидер ответил на заявление президента США Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения российско-украинского конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к переговорам с американским политиком.