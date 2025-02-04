В Кремле знают, что поставки оружия Киеву от США продолжаются
В Кремле знают, что поставки оружия Украине от США продолжаются. Заявлений об их прекращении не было. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Собственно, об остановке поставок вооружений никто и не заявлял, поэтому эти поставки и продолжаются», – отметил пресс-секретарь.
Reuters со ссылкой на четверых человек, проинформированных по данному вопросу, писал, что поставки американского оружия на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились в минувшие выходные.
При этом отмечалось, что пока неясно, признает ли администрация президента США Дональда Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок.