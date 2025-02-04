Reuters: США возобновили поставки оружия Украине после недолгой паузы
Поставки американского оружия на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились в минувшие выходные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четверых человек, проинформированных по данному вопросу.
Агентство отмечает, что пока не ясно, признает ли администрация президента США Дональда Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок. По словам одного из источников Reuters, американского чиновника, внутри Белого дома есть группы, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени американские власти должны продолжать помогать Украине в военных действиях.
С тех пор как Трамп 20 января вступил в должность президента, о передаче оружия Киеву не объявлялось. Но предполагалось, отмечает агентство, что поставки, разрешенные предыдущим лидером США Джо Байденом, продолжатся и будут идти в течение нескольких месяцев.
После своей инаугурации Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем Марко Рубио. В конце января американское издание Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и другие источники сообщило, что Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи, за исключением Израиля и Египта. Politico предположило, что это решение, вероятно, затронет и Украину.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.