Reuters: США возобновили поставки оружия Украине после недолгой паузы

После своей инаугурации Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем Марко Рубио. В конце января американское издание Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и другие источники сообщило, что Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи, за исключением Израиля и Египта. Politico предположило, что это решение, вероятно, затронет и Украину.