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Reuters: США возобновили поставки оружия Украине после недолгой паузы

Ведомости

Поставки американского оружия на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились в минувшие выходные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четверых человек, проинформированных по данному вопросу.

Агентство отмечает, что пока не ясно, признает ли администрация президента США Дональда Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок. По словам одного из источников Reuters, американского чиновника, внутри Белого дома есть группы, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени американские власти должны продолжать помогать Украине в военных действиях.

С тех пор как Трамп 20 января вступил в должность президента, о передаче оружия Киеву не объявлялось. Но предполагалось, отмечает агентство, что поставки, разрешенные предыдущим лидером США Джо Байденом, продолжатся и будут идти в течение нескольких месяцев.

После своей инаугурации Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем Марко Рубио. В конце января американское издание Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и другие источники сообщило, что Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи, за исключением Израиля и Египта. Politico предположило, что это решение, вероятно, затронет и Украину.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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