Правительство разрешило Минсельхозу организовать еще один департамент
Правительство РФ одобрило создание еще одного департамента в Минсельхозе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В постановлении отмечается, что раньше департаментов было 19, а сейчас их увеличивают «до 20». Финансирование будет осуществляться в рамках предельной численности работников аппарата Минсельхоза и бюджетных ассигнований.
При этом направленность нового департамента не указана. Постановление вступило в силу 1 февраля, следует из документа.
Сейчас на официальном сайте министерства указано 19 департаментов. Среди них департаменты правового обеспечения, ветеринарии, селекции и семеноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, мелиорации и другие.