Путин принял в Кремле губернатора Тверской области
Президент РФ Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На встрече обсуждалось экономическое развитие региона. По словам губернатора, инвестиции в субъект «укрепляются», а за 2024 г. зафиксировано 800 млрд руб. роста регионального валового продукта.
Руденя также рассказал Путину о расширении курортного комплекса «Завидово». Планируется открыть три отеля – два четырехзвездочных и один трехзвездочный. Общий номерной фонд составит 1400 номеров и два крупных центра отдыха. Объекты находятся в зоне транспортной доступности через трассы М-10 и М-11, отметил губернатор. Открытие запланировано на лето.
Президент попросил Руденю уточнить, кто занимается инвестированием в этот комплекс.
«Группа «Агранта» – крупные компании, которые занимаются профессионально гостиничным бизнесом. И вместе с »Внешэкономбанком» – хотел бы сказать спасибо институту развития «ВЭБ.РФ»: очень удачно выбирает проекты, поддерживает их», – ответил губернатор.
Руденя также сказал, что для развития туризма в регионе нужны кадры, поэтому он просит президента оказать поддержку по строительству нового кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса. Путин согласился изучить документы по этому вопросу.
В ноябре 2024 г. пресс-служба правительства Тверской области в своем Telegram-канале сообщала, что курорт «Завидово» будет включать крытый круглогодичный центр семейного отдыха и водных развлечений площадью порядка 54 000 кв. м, который должен стать одним из крупнейших в Европе, и три гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций составляет 41,8 млрд руб., будет создано более 900 новых рабочих мест, говорилось в сообщении.