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Путин принял в Кремле губернатора Тверской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече обсуждалось экономическое развитие региона. По словам губернатора, инвестиции в субъект «укрепляются», а за 2024 г. зафиксировано 800 млрд руб. роста регионального валового продукта.

Руденя также рассказал Путину о расширении курортного комплекса «Завидово». Планируется открыть три отеля – два четырехзвездочных и один трехзвездочный. Общий номерной фонд составит 1400 номеров и два крупных центра отдыха. Объекты находятся в зоне транспортной доступности через трассы М-10 и М-11, отметил губернатор. Открытие запланировано на лето.

Президент попросил Руденю уточнить, кто занимается инвестированием в этот комплекс.

«Группа «Агранта» – крупные компании, которые занимаются профессионально гостиничным бизнесом. И вместе с »Внешэкономбанком» – хотел бы сказать спасибо институту развития «ВЭБ.РФ»: очень удачно выбирает проекты, поддерживает их», – ответил губернатор.

Руденя также сказал, что для развития туризма в регионе нужны кадры, поэтому он просит президента оказать поддержку по строительству нового кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса. Путин согласился изучить документы по этому вопросу.

В ноябре 2024 г. пресс-служба правительства Тверской области в своем Telegram-канале сообщала, что курорт «Завидово» будет включать крытый круглогодичный центр семейного отдыха и водных развлечений площадью порядка 54 000 кв. м, который должен стать одним из крупнейших в Европе, и три гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций составляет 41,8 млрд руб., будет создано более 900 новых рабочих мест, говорилось в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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