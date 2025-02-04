Путин принял в Кремле губернатора Тверской области

В ноябре 2024 г. пресс-служба правительства Тверской области в своем Telegram-канале сообщала, что курорт «Завидово» будет включать крытый круглогодичный центр семейного отдыха и водных развлечений площадью порядка 54 000 кв. м, который должен стать одним из крупнейших в Европе, и три гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций составляет 41,8 млрд руб., будет создано более 900 новых рабочих мест, говорилось в сообщении.