Минэк прорабатывает изменения в закон об особых экономических зонах

Минэк прорабатывает изменения в закон об особых экономических зонахПредложения сделают туристско-рекреационные ОЭЗ привлекательнее для инвестиций
Минэкономразвития прорабатывает внесение поправок в законодательство об особых экономических зонах (ОЭЗ, вид территориального режима, который предоставляет резидентам ряд преимуществ, в том числе налоговые льготы), сообщил «Ведомостям» представитель министерства. В частности, министерство хочет упростить правила их создания для ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ТРТ).
ОЭЗ ТРТ предназначены только для развития туризма, в них не действует процедура свободной таможенной зоны, но возможно строительство жилищного фонда. На территории могут вести предпринимательскую деятельность инвесторы, которые не являются резидентами ОЭЗ (в отличие от ОЭЗ других типов), минимальный объем инвестиций не устанавливается. Общая площадь ОЭЗ ТРТ не превышает 60 кв. км.