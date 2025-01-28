Минэк прорабатывает изменения в закон об особых экономических зонах

ОЭЗ ТРТ предназначены только для развития туризма, в них не действует процедура свободной таможенной зоны, но возможно строительство жилищного фонда. На территории могут вести предпринимательскую деятельность инвесторы, которые не являются резидентами ОЭЗ (в отличие от ОЭЗ других типов), минимальный объем инвестиций не устанавливается. Общая площадь ОЭЗ ТРТ не превышает 60 кв. км.