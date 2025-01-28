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Минэк прорабатывает изменения в закон об особых экономических зонах

Предложения сделают туристско-рекреационные ОЭЗ привлекательнее для инвестиций
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Предложения Минэка упростят правила для участников туристско-рекреационных зон. На фото «Архыз», который входит в их число
Предложения Минэка упростят правила для участников туристско-рекреационных зон. На фото «Архыз», который входит в их число / Евгений Биятов / РИА Новости

Минэкономразвития прорабатывает внесение поправок в законодательство об особых экономических зонах (ОЭЗ, вид территориального режима, который предоставляет резидентам ряд преимуществ, в том числе налоговые льготы), сообщил «Ведомостям» представитель министерства. В частности, министерство хочет упростить правила их создания для ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ТРТ).

ОЭЗ ТРТ предназначены только для развития туризма, в них не действует процедура свободной таможенной зоны, но возможно строительство жилищного фонда. На территории могут вести предпринимательскую деятельность инвесторы, которые не являются резидентами ОЭЗ (в отличие от ОЭЗ других типов), минимальный объем инвестиций не устанавливается. Общая площадь ОЭЗ ТРТ не превышает 60 кв. км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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