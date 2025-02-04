Соцпартия Молдавии требует отменить санкции против России

27 ноября стало известно, что Молдавия присоединилась к санкциям США против международного информагентства «Россия сегодня» и ее директора Дмитрия Киселева, АНО «Евразия» и ее директора Нелли Парутенко, а также в отношении юридического лица телеканала RT – АНО «ТВ Новости».