Соцпартия Молдавии требует отменить санкции против России
Соцпартия Молдавии обратилась к правительству с требованием отменить присоединение к санкциям Евросоюза и США в отношении РФ. Об этом сообщил на брифинге экс-президент Игорь Додон, передает ТАСС.
Кроме того, Додон призвал восстановить партнерские отношения, прямое авиасообщение с Россией и денежные переводы. Отдельно он отметил необходимость начать переговоры о поставках ресурсов «по приемлемым ценам» и открыть российский банк.
По его мнению, политика правящей партии не соответствует национальным интересам, а является лишь прикрытием для захвата госучреждений и введения цензуры.
27 ноября стало известно, что Молдавия присоединилась к санкциям США против международного информагентства «Россия сегодня» и ее директора Дмитрия Киселева, АНО «Евразия» и ее директора Нелли Парутенко, а также в отношении юридического лица телеканала RT – АНО «ТВ Новости».