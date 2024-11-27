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Молдавия ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «Евразия»

Ведомости

Молдавия присоединилась к санкциям США против международного информагентства «Россия сегодня» и ее директора Дмитрия Киселева, АНО «Евразия» и ее директора Нелли Парутенко, а также в отношении юридического лица телеканала RT – АНО «ТВ Новости». Документ утвердил премьер-министр республики Дорин Речан.

Решение объясняется тем, что якобы были зафиксированы попытки физических и юридических лиц, включая граждан Молдавии, поставить под угрозу проведение демократических, свободных и справедливых выборов в стране. Санкции призваны обеспечить безопасность республике и противодействовать актам коррупции, говорится в документе.

13 сентября США ввели ограничения против медиагруппы «Россия сегодня», Киселева, Парутенко, АНО «Евразия» и АНО «ТВ Новости». Американский минфин также выпустил генеральную лицензию – она предписывает завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября текущего года. Кроме того, 4 сентября США ввели санкции против агентства «РИА новости», главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее заместителей, Sputnik и Ruptly. По утверждению американского минфина, эти ресурсы «подрывают интересы национальной безопасности и внешней политики США и их союзников по всему миру». Ограничения предполагают заморозку находящихся в США активов указанных лиц и организаций, запрет на проведение банковских и иных операций и визовые ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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