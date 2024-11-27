Молдавия ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «Евразия»
Молдавия присоединилась к санкциям США против международного информагентства «Россия сегодня» и ее директора Дмитрия Киселева, АНО «Евразия» и ее директора Нелли Парутенко, а также в отношении юридического лица телеканала RT – АНО «ТВ Новости». Документ утвердил премьер-министр республики Дорин Речан.
Решение объясняется тем, что якобы были зафиксированы попытки физических и юридических лиц, включая граждан Молдавии, поставить под угрозу проведение демократических, свободных и справедливых выборов в стране. Санкции призваны обеспечить безопасность республике и противодействовать актам коррупции, говорится в документе.
13 сентября США ввели ограничения против медиагруппы «Россия сегодня», Киселева, Парутенко, АНО «Евразия» и АНО «ТВ Новости». Американский минфин также выпустил генеральную лицензию – она предписывает завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября текущего года. Кроме того, 4 сентября США ввели санкции против агентства «РИА новости», главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее заместителей, Sputnik и Ruptly. По утверждению американского минфина, эти ресурсы «подрывают интересы национальной безопасности и внешней политики США и их союзников по всему миру». Ограничения предполагают заморозку находящихся в США активов указанных лиц и организаций, запрет на проведение банковских и иных операций и визовые ограничения.