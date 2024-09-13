США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева
США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущего Дмитрия Киселева, сообщается на сайте минфина страны.
На странице ведомства указаны данные Киселева. В санкционный список также попала Нелли Парутенко – руководитель АНО «Евразия». Среди юрлиц, включенных в черный список, указаны АНО «ТВ Новости», агентство «Россия сегодня» и АНО «Евразия». Минфин также выпустил генеральную лицензию – она предписывает завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября текущего года.
До этого глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». По его словам, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию по борьбе с «угрозой» со стороны RT. Он также обвинил RT в том, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», агентства «РИА новости», RT, Sputnik и Ruptly. По утверждению американского минфина, эти ресурсы «подрывают интересы национальной безопасности и внешней политики США и их союзников по всему миру».
Среди граждан России, упомянутых в заявлении минфина США, – главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов. Санкции предполагают заморозку находящихся в США активов указанных лиц и организаций, запрет на проведение банковских и иных операций и визовые ограничения.