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США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

Ведомости

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущего Дмитрия Киселева, сообщается на сайте минфина страны.

На странице ведомства указаны данные Киселева. В санкционный список также попала Нелли Парутенко – руководитель АНО «Евразия». Среди юрлиц, включенных в черный список, указаны АНО «ТВ Новости», агентство «Россия сегодня» и АНО «Евразия». Минфин также выпустил генеральную лицензию – она предписывает завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября текущего года.

До этого глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». По его словам, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию по борьбе с «угрозой» со стороны RT. Он также обвинил RT в том, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах.

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», агентства «РИА новости», RT, Sputnik и Ruptly. По утверждению американского минфина, эти ресурсы «подрывают интересы национальной безопасности и внешней политики США и их союзников по всему миру».

Среди граждан России, упомянутых в заявлении минфина США, – главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов. Санкции предполагают заморозку находящихся в США активов указанных лиц и организаций, запрет на проведение банковских и иных операций и визовые ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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