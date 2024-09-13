США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

До этого глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». По его словам, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию по борьбе с «угрозой» со стороны RT. Он также обвинил RT в том, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах.