Спикером финского парламента был переизбран член ультраправой партии

В 2012 г. Халла-ахо был оштрафован за расистские высказывания. На посту председателя партии «Истинные финны» Халла-ахо резко критиковал Европейский союз (ЕС) и правительство Финляндии по вопросам миграционной политики. В 2023 г. в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) он написал пост, в котором назвал убийство российских солдат хорошим делом, позже пост был удален.