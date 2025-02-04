Спикером финского парламента был переизбран член ультраправой партии
В ходе планерного заседания член парламентской фракции «Истинные финны» Юсси Халла-ахо был избран спикером парламента, следует из информации на официальном сайте парламента Финляндии.
Халла-ахо набрал 105 положительных голосов из 200 возможных.
В ходе того же заседания на пост первого вице-спикера была избрана член фракции Национальной коалиционной партии Паула Рисикко, она набрала 161 положительный голос. А на пост второго вице-спикера была избрана член социал-демократической парламентской группы Тарья Филатов, она набрала 124 положительных голоса.
Халла-ахо имеет звание доктора философских наук. С 2011 по 2014 г. он был депутатом парламента, с 2014 по 2019 г. – депутатом Европейского парламента. С 2017 по 2021 г. занимал пост председателя ультраправой партии «Истинные финны», а в 2023 г. – спикера парламента.
В 2012 г. Халла-ахо был оштрафован за расистские высказывания. На посту председателя партии «Истинные финны» Халла-ахо резко критиковал Европейский союз (ЕС) и правительство Финляндии по вопросам миграционной политики. В 2023 г. в Facebook