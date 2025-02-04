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Спикером финского парламента был переизбран член ультраправой партии

Ведомости

В ходе планерного заседания член парламентской фракции «Истинные финны» Юсси Халла-ахо был избран спикером парламента, следует из информации на официальном сайте парламента Финляндии.

Халла-ахо набрал 105 положительных голосов из 200 возможных.

В ходе того же заседания на пост первого вице-спикера была избрана член фракции Национальной коалиционной партии Паула Рисикко, она набрала 161 положительный голос. А на пост второго вице-спикера была избрана член социал-демократической парламентской группы Тарья Филатов, она набрала 124 положительных голоса.

Халла-ахо имеет звание доктора философских наук. С 2011 по 2014 г. он был депутатом парламента, с 2014 по 2019 г. – депутатом Европейского парламента. С 2017 по 2021 г. занимал пост председателя ультраправой партии «Истинные финны», а в 2023 г. – спикера парламента.

В 2012 г. Халла-ахо был оштрафован за расистские высказывания. На посту председателя партии «Истинные финны» Халла-ахо резко критиковал Европейский союз (ЕС) и правительство Финляндии по вопросам миграционной политики. В 2023 г. в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) он написал пост, в котором назвал убийство российских солдат хорошим делом, позже пост был удален.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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