Правительство Финляндии ужесточит требования к получению вида на жительство
Правительство Финляндии планирует ввести новые требования для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен, передает Yle.
По новым предполагаемым правилам, для получения вида на жительства будет увеличен срок пребывания в стране с четырех до шести лет. Кроме того, необходимо будет подтвердить владение государственными языками, шведским и финским. В требования также хотят включить двухлетний страж работы.
При этом по обновленным требованиям получить ВНЖ можно и после четырехлетнего пребывания в стране. Сделать это можно в случае годового дохода не менее 40 000 евро, обладания высшим образованием, которое признается в республике, или оконченной аспирантуры в Финляндии и получения двухлетнего трудового стажа.
27 января финские рабочие начали забастовку на промышленных предприятиях. Причиной забастовки являются разногласия по поводу размера повышения заработных плат.