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Правительство Финляндии ужесточит требования к получению вида на жительство

Ведомости

Правительство Финляндии планирует ввести новые требования для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен, передает Yle.

По новым предполагаемым правилам, для получения вида на жительства будет увеличен срок пребывания в стране с четырех до шести лет. Кроме того, необходимо будет подтвердить владение государственными языками, шведским и финским. В требования также хотят включить двухлетний страж работы.

При этом по обновленным требованиям получить ВНЖ можно и после четырехлетнего пребывания в стране. Сделать это можно в случае годового дохода не менее 40 000 евро, обладания высшим образованием, которое признается в республике, или оконченной аспирантуры в Финляндии и получения двухлетнего трудового стажа.

27 января финские рабочие начали забастовку на промышленных предприятиях. Причиной забастовки являются разногласия по поводу размера повышения заработных плат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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