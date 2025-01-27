Правительство Финляндии ужесточит требования к получению вида на жительство

При этом по обновленным требованиям получить ВНЖ можно и после четырехлетнего пребывания в стране. Сделать это можно в случае годового дохода не менее 40 000 евро, обладания высшим образованием, которое признается в республике, или оконченной аспирантуры в Финляндии и получения двухлетнего трудового стажа.