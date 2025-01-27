В Финляндии начались забастовки на промышленных предприятиях
Причиной забастовки являются разногласия по поводу размера повышения заработных плат. Организации, входящие в Центральное объединение профсоюзов (SAK) – например, Индустриальный профсоюз, добиваются повышения зарплат в течение двух лет на 10%. При этом работодатели отвергли это требование и назвали его нереалистичным.
К протестам присоединились Профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора (AKT), Профсоюз работников сферы услуг (PAM) и др. Забастовку проводят и пилоты авиакомпании Finnair – протесты летчиков проходят с декабря 2024 г. Ожидается, что забастовка продлится до 14 февраля в случае, если между сторонами трудового конфликта не будут достигнуты договоренности.
«Забастовки отразятся на жизни обычных граждан. Например, из-за запрета на отгрузку контейнеров в портах может задержаться доставка товаров до потребителей. Запрет на сверхурочную работу пилотов, в свою очередь, может привести к отмене от 10 до 15 авиарейсов ежедневно», – отметило издание.
26 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Yle призвал организации рынка труда не доводить страну до волны забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».
9 декабря 2024 г. пилоты Finnair начали забастовку в связи с истечением трудового коллективного договора между профсоюзом и авиакомпанией. Переговоры о новом договоре в части зарплат ведутся с августа прошлого года. Год назад, в феврале 2024 г., на фоне забастовок сотрудников Finavia и Airpro было приостановлено обслуживание в аэропортах Финляндии на несколько дней.