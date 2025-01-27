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В Финляндии начались забастовки на промышленных предприятиях

Ведомости

Финские рабочие начали забастовку на промышленных предприятиях, передает Yle.

Причиной забастовки являются разногласия по поводу размера повышения заработных плат. Организации, входящие в Центральное объединение профсоюзов (SAK) – например, Индустриальный профсоюз, добиваются повышения зарплат в течение двух лет на 10%. При этом работодатели отвергли это требование и назвали его нереалистичным.

К протестам присоединились Профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора (AKT), Профсоюз работников сферы услуг (PAM) и др. Забастовку проводят и пилоты авиакомпании Finnair – протесты летчиков проходят с декабря 2024 г. Ожидается, что забастовка продлится до 14 февраля в случае, если между сторонами трудового конфликта не будут достигнуты договоренности.

«Забастовки отразятся на жизни обычных граждан. Например, из-за запрета на отгрузку контейнеров в портах может задержаться доставка товаров до потребителей. Запрет на сверхурочную работу пилотов, в свою очередь, может привести к отмене от 10 до 15 авиарейсов ежедневно», – отметило издание.

26 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Yle призвал организации рынка труда не доводить страну до волны забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».

9 декабря 2024 г. пилоты Finnair начали забастовку в связи с истечением трудового коллективного договора между профсоюзом и авиакомпанией. Переговоры о новом договоре в части зарплат ведутся с августа прошлого года. Год назад, в феврале 2024 г., на фоне забастовок сотрудников Finavia и Airpro было приостановлено обслуживание в аэропортах Финляндии на несколько дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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