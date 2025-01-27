В Финляндии начались забастовки на промышленных предприятиях

9 декабря 2024 г. пилоты Finnair начали забастовку в связи с истечением трудового коллективного договора между профсоюзом и авиакомпанией. Переговоры о новом договоре в части зарплат ведутся с августа прошлого года. Год назад, в феврале 2024 г., на фоне забастовок сотрудников Finavia и Airpro было приостановлено обслуживание в аэропортах Финляндии на несколько дней.