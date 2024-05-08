Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Парламент Финляндии поддержал введение крупных штрафов за нелегальные забастовки

Ведомости

Парламент Финляндии принял правительственные законопроекты, которые в том числе сокращают длительность политических трудовых забастовок до 24 часов и увеличивают штрафы за такие акции, проводимые в нарушение обязательств по соблюдению трудового мира. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Поясняется, что в Финляндии ежегодно происходит в среднем около 100 забастовок. Большинство из них легальны. Но порядка 40% из них являются незаконными акциями, нарушающими обязанность поддерживать мир. Как сообщается на сайте парламента, в 2018–2022 г. в Финляндии из-за забастовок и других трудовых споров было потеряно в среднем около 350 000 рабочих дней в год. В связи с этим была разработана реформа, призванная улучшить ситуацию в сфере труда и сделать Финляндию надежной страной для инвестиций, отмечают законодатели.

Для этого, в частности, предложено ограничить длительность политических трудовых забастовок максимум 24 часами. Правительство также выступило за увеличение размера штрафа за забастовки, проводимые в нарушение обязательств по соблюдению трудового мира. Его размер может составить от 10 000 до 150 000 евро.

Авторы законопроектов ожидают, что изменения позволят увеличить ВВП страны на 10-40 млн евро в год. Реформу поддержали 107 депутатов из 199, 57 выступили против. Изменения могут вступить в силу с 1 июля.

В феврале в Финляндии прошли массовые забастовки профсоюзов против запланированных правительством страны сокращений и изменений условий труда. В них приняли участие около 300 000 рабочих различных отраслей промышленности, сообщало издание Ilta-Sanomat. В частности, прекращалось обслуживание почти во всех финских аэропортах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных