Парламент Финляндии поддержал введение крупных штрафов за нелегальные забастовки

Поясняется, что в Финляндии ежегодно происходит в среднем около 100 забастовок. Большинство из них легальны. Но порядка 40% из них являются незаконными акциями, нарушающими обязанность поддерживать мир. Как сообщается на сайте парламента, в 2018–2022 г. в Финляндии из-за забастовок и других трудовых споров было потеряно в среднем около 350 000 рабочих дней в год. В связи с этим была разработана реформа, призванная улучшить ситуацию в сфере труда и сделать Финляндию надежной страной для инвестиций, отмечают законодатели.