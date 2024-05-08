Парламент Финляндии поддержал введение крупных штрафов за нелегальные забастовки
Парламент Финляндии принял правительственные законопроекты, которые в том числе сокращают длительность политических трудовых забастовок до 24 часов и увеличивают штрафы за такие акции, проводимые в нарушение обязательств по соблюдению трудового мира. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Поясняется, что в Финляндии ежегодно происходит в среднем около 100 забастовок. Большинство из них легальны. Но порядка 40% из них являются незаконными акциями, нарушающими обязанность поддерживать мир. Как сообщается на сайте парламента, в 2018–2022 г. в Финляндии из-за забастовок и других трудовых споров было потеряно в среднем около 350 000 рабочих дней в год. В связи с этим была разработана реформа, призванная улучшить ситуацию в сфере труда и сделать Финляндию надежной страной для инвестиций, отмечают законодатели.
Для этого, в частности, предложено ограничить длительность политических трудовых забастовок максимум 24 часами. Правительство также выступило за увеличение размера штрафа за забастовки, проводимые в нарушение обязательств по соблюдению трудового мира. Его размер может составить от 10 000 до 150 000 евро.
Авторы законопроектов ожидают, что изменения позволят увеличить ВВП страны на 10-40 млн евро в год. Реформу поддержали 107 депутатов из 199, 57 выступили против. Изменения могут вступить в силу с 1 июля.
В феврале в Финляндии прошли массовые забастовки профсоюзов против запланированных правительством страны сокращений и изменений условий труда. В них приняли участие около 300 000 рабочих различных отраслей промышленности, сообщало издание Ilta-Sanomat. В частности, прекращалось обслуживание почти во всех финских аэропортах.