Рубио: Госдеп сделал масштабные исключения из приостановки зарубежной помощи США

25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. В приказе госсекретаря указано, что министерства, агентства и организации США не должны предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица.