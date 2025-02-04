Кеннеди-младший заручился поддержкой ключевого сенатора-республиканца
Адвокат-активист Роберт Ф. Кеннеди-младший на пути к становлению министром здравоохранения США заручился поддержкой сенатора-республиканца, врача Билла Кэссиди, сообщает Associated Press.
По словам Кэссиди, Кеннеди-младший заверил его в том, что не отменит национальную программу вакцинации детей.
В ходе голосования контролируемый республиканцами финансовый комитет сената одобрил кандидатуру Кеннеди на пост главы министерства здравоохранения 14 голосами против 13. Все демократы в комитете выступили против Кеннеди. Демократы обеспокоены отношением Кеннеди к вакцинам.
Кэссиди также был обеспокоен ранними заявлениями Кеннеди о вакцинировании, но, в ходе своей речи в сенате, Кэссиди рассказал, что в обмен на его поддержку, Кеннеди обещал не вносить изменения в существующие рекомендации по вакцинации, составленные федеральным консультативным комитетом, и согласился не удалять из Центров по контролю и профилактике заболеваний заявления, в которых разъясняется, что вакцины не вызывают аутизм, а также Кеннеди обязался консультироваться с Кэссиди при приеме новых сотрудников агентства.
Полноценное голосование в сенате еще не назначено, но, скорее всего, кандидатура Кеннеди будет одобрена.
15 ноября президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению Трампа, политик сможет вернуть системе здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».
29 января экс-посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди – дочь 35-го президента США Джона Кеннеди – призвала сенаторов отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения, поставив под сомнение его этичность и взгляды на вакцины. В письме, отправленном в преддверии слушаний по утверждению Кеннеди, Кэролайн Кеннеди утверждает, что ее двоюродный брат, «помешанный на внимании и власти», давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации своих детей, в то время как сам прививал своих. Она заявила, что его «крестовый поход против вакцинации» обогатил его самого.