Кеннеди-младший заручился поддержкой ключевого сенатора-республиканца

29 января экс-посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди – дочь 35-го президента США Джона Кеннеди – призвала сенаторов отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения, поставив под сомнение его этичность и взгляды на вакцины. В письме, отправленном в преддверии слушаний по утверждению Кеннеди, Кэролайн Кеннеди утверждает, что ее двоюродный брат, «помешанный на внимании и власти», давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации своих детей, в то время как сам прививал своих. Она заявила, что его «крестовый поход против вакцинации» обогатил его самого.