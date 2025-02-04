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Кеннеди-младший заручился поддержкой ключевого сенатора-республиканца

Ведомости

Адвокат-активист Роберт Ф. Кеннеди-младший на пути к становлению министром здравоохранения США заручился поддержкой сенатора-республиканца, врача Билла Кэссиди, сообщает Associated Press.

По словам Кэссиди, Кеннеди-младший заверил его в том, что не отменит национальную программу вакцинации детей.

В ходе голосования контролируемый республиканцами финансовый комитет сената одобрил кандидатуру Кеннеди на пост главы министерства здравоохранения 14 голосами против 13. Все демократы в комитете выступили против Кеннеди. Демократы обеспокоены отношением Кеннеди к вакцинам.

Кэссиди также был обеспокоен ранними заявлениями Кеннеди о вакцинировании, но, в ходе своей речи в сенате, Кэссиди рассказал, что в обмен на его поддержку, Кеннеди обещал не вносить изменения в существующие рекомендации по вакцинации, составленные федеральным консультативным комитетом, и согласился не удалять из Центров по контролю и профилактике заболеваний заявления, в которых разъясняется, что вакцины не вызывают аутизм, а также Кеннеди обязался консультироваться с Кэссиди при приеме новых сотрудников агентства.

Полноценное голосование в сенате еще не назначено, но, скорее всего, кандидатура Кеннеди будет одобрена.

15 ноября президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению Трампа, политик сможет вернуть системе здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».

29 января экс-посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди – дочь 35-го президента США Джона Кеннеди – призвала сенаторов отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения, поставив под сомнение его этичность и взгляды на вакцины. В письме, отправленном в преддверии слушаний по утверждению Кеннеди, Кэролайн Кеннеди утверждает, что ее двоюродный брат, «помешанный на внимании и власти», давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации своих детей, в то время как сам прививал своих. Она заявила, что его «крестовый поход против вакцинации» обогатил его самого.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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