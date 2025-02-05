Трамп назвал Газу «местом под снос»

«Сейчас у них нет альтернативы. Они находятся там, потому что у них нет выбора. Что у них есть? Это сейчас просто огромная груда обломков…Там ужасно жить. Как можно так жить? И это очень опасно. Везде стрельба, бомбежки с обеих сторон, – сказал он. – Я думаю, если бы у них был вариант переехать… они были бы счастливы».