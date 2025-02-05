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Трамп назвал Газу «местом под снос»

Американский лидер считает, что беженцев лучше пересилить, а государства региона смогут оплатить это
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа является «местом под снос» и опасно для проживания, и следовательно, палестинских беженцев следует оттуда переселить за счет средств стран региона.

«Я не понимаю, как они могут хотеть остаться там. Это зона разрушений. Это чистая зона под снос, – сказал Трамп. – Если бы мы могли найти подходящий участок земли или несколько участков и построить для них действительно хорошие дома, вложив большое количество денег, которые есть в этом регионе – это точно – я думаю, что это было бы гораздо лучше, чем возвращение в Газу, где десятилетиями царила смерть».

Американский лидер подчеркнул, что в Газе практически не осталось целых зданий, остальные рушатся, повсюду стрельба и бомбежки.

«Там почти нечего бомбить. Это зона разрушений. Всё место разрушено. Это небезопасно, антисанитарно. Это не то место, где люди хотят жить», – добавил он.

Трамп считает, что сами люди, если бы у них была возможность или альтернатива, не вернулись бы в анклав.

«Сейчас у них нет альтернативы. Они находятся там, потому что у них нет выбора. Что у них есть? Это сейчас просто огромная груда обломков…Там ужасно жить. Как можно так жить? И это очень опасно. Везде стрельба, бомбежки с обеих сторон, – сказал он. – Я думаю, если бы у них был вариант переехать… они были бы счастливы».

Трамп считает, что Иордания и Египет могли бы стать теми местами, куда можно было бы поселить людей, добавив, что США не будут за это платить.

«Я думаю, что в регионе найдется много людей, которые готовы это профинансировать», – сказал он.

25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить количество палестинских беженцев, которых они принимают из Газы. Речь может идти о переселении 1,5 млн человек. Трамп рассказал, что «похвалил» Иорданию, принявшую у себя палестинцев.

Арабские страны отвергли это предложение Трампа, писал CBS News со ссылкой на совместное заявление государств. Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Палестинская администрация и Лига арабских государств отвергли «любые планы по переселению палестинцев со своих территорий в Газе и на оккупированном Западном берегу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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