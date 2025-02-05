Трамп назвал Газу «местом под снос»Американский лидер считает, что беженцев лучше пересилить, а государства региона смогут оплатить это
Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа является «местом под снос» и опасно для проживания, и следовательно, палестинских беженцев следует оттуда переселить за счет средств стран региона.
«Я не понимаю, как они могут хотеть остаться там. Это зона разрушений. Это чистая зона под снос, – сказал Трамп. – Если бы мы могли найти подходящий участок земли или несколько участков и построить для них действительно хорошие дома, вложив большое количество денег, которые есть в этом регионе – это точно – я думаю, что это было бы гораздо лучше, чем возвращение в Газу, где десятилетиями царила смерть».
Американский лидер подчеркнул, что в Газе практически не осталось целых зданий, остальные рушатся, повсюду стрельба и бомбежки.
«Там почти нечего бомбить. Это зона разрушений. Всё место разрушено. Это небезопасно, антисанитарно. Это не то место, где люди хотят жить», – добавил он.
Трамп считает, что сами люди, если бы у них была возможность или альтернатива, не вернулись бы в анклав.
«Сейчас у них нет альтернативы. Они находятся там, потому что у них нет выбора. Что у них есть? Это сейчас просто огромная груда обломков…Там ужасно жить. Как можно так жить? И это очень опасно. Везде стрельба, бомбежки с обеих сторон, – сказал он. – Я думаю, если бы у них был вариант переехать… они были бы счастливы».
Трамп считает, что Иордания и Египет могли бы стать теми местами, куда можно было бы поселить людей, добавив, что США не будут за это платить.
«Я думаю, что в регионе найдется много людей, которые готовы это профинансировать», – сказал он.
25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить количество палестинских беженцев, которых они принимают из Газы. Речь может идти о переселении 1,5 млн человек. Трамп рассказал, что «похвалил» Иорданию, принявшую у себя палестинцев.
Арабские страны отвергли это предложение Трампа, писал CBS News со ссылкой на совместное заявление государств. Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Палестинская администрация и Лига арабских государств отвергли «любые планы по переселению палестинцев со своих территорий в Газе и на оккупированном Западном берегу».