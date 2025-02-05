Лихачев и Гросси проведут встречу в Москве 7 февраля

ЗАЭС перешла под российский контроль в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на атомной электростанции с сентября 2022 г.