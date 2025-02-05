Лихачев и Гросси проведут встречу в Москве 7 февраля
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретятся в Москве 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Встреча состоится в музее «Атом» на ВДНХ.
4 февраля Reuters писало о планах Гросси посетить Россию на этой неделе. Глава МАГАТЭ собирается обсудить ситуацию на Украине и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 23 января Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. Он говорил, что команда агентства, базирующаяся на электростанции, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.
ЗАЭС перешла под российский контроль в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на атомной электростанции с сентября 2022 г.