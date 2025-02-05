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Лихачев и Гросси проведут встречу в Москве 7 февраля

Ведомости

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретятся в Москве 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Встреча состоится в музее «Атом» на ВДНХ.

4 февраля Reuters писало о планах Гросси посетить Россию на этой неделе. Глава МАГАТЭ собирается обсудить ситуацию на Украине и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 23 января Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. Он говорил, что команда агентства, базирующаяся на электростанции, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.

ЗАЭС перешла под российский контроль в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на атомной электростанции с сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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