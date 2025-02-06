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Рубио заявил об отказе от участия в саммите G20 в ЮАР

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге из-за действий Южно-Африканской республики (ЮАР). Об этом он написал в соцсети X.

По словам Рубио, Южная Африка «делает очень плохие вещи».

«[ЮАР] экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивого развития». Другими словами: многообразия, равноправия и изменения климата», – написал он.

Рубио выразил мнение, что должен продвигать национальные интересы Америки, а не «тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму».

4 февраля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратил внимание на общественно-социальные проблемы африканского континента. По его словам, Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». Он назвал ситуацию плохой, и заявил, что радикальные левые СМИ «не хотят даже упоминать» о ней. «Массовое нарушение прав человека, как минимум, происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать!» – заявил Трамп, пообещав прекратить любое дальнейшее финансирование ЮАР, «пока не будет завершено полное расследование этой ситуации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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