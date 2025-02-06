Рубио заявил об отказе от участия в саммите G20 в ЮАР

4 февраля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратил внимание на общественно-социальные проблемы африканского континента. По его словам, Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». Он назвал ситуацию плохой, и заявил, что радикальные левые СМИ «не хотят даже упоминать» о ней. «Массовое нарушение прав человека, как минимум, происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать!» – заявил Трамп, пообещав прекратить любое дальнейшее финансирование ЮАР, «пока не будет завершено полное расследование этой ситуации».