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Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране

Ведомости

Баку выслал официальное уведомление США о прекращении деятельности в Азербайджане агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД республики Айхана Гаджизаде.

По его словам, в уведомлении указывается «отсутствии правовых основ» для работы агентства и как следствие информация о вынужденном прекращении его работы.

В начале февраля миллиардер Илон Маск заявлял, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Трамп неоднократно заявлял журналистам о засилии в USAID «кучки радикальных шизиков», которых необходимо «выкинуть» до принятия окончательного решения, закрывать ли агентство.

USAID было создано в 1961 г. по указу 35-го президента США Джона Кеннеди (1961–1963 гг.) на основе закона об иностранной помощи (FAA). Агентство образовали из нескольких ведомств, ранее курировавших оказание иностранной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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