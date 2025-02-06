Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране
Баку выслал официальное уведомление США о прекращении деятельности в Азербайджане агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД республики Айхана Гаджизаде.
По его словам, в уведомлении указывается «отсутствии правовых основ» для работы агентства и как следствие информация о вынужденном прекращении его работы.
В начале февраля миллиардер Илон Маск заявлял, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Трамп неоднократно заявлял журналистам о засилии в USAID «кучки радикальных шизиков», которых необходимо «выкинуть» до принятия окончательного решения, закрывать ли агентство.
USAID было создано в 1961 г. по указу 35-го президента США Джона Кеннеди (1961–1963 гг.) на основе закона об иностранной помощи (FAA). Агентство образовали из нескольких ведомств, ранее курировавших оказание иностранной помощи.