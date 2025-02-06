Комитет Думы поддержал законопроект о сдаче двух обязательных экзаменов на ГИА

Согласно законопроекту об изменении правил проведения ГИА в 9-х классах, для получения аттестата и подачи документов для обучения в колледже будет необходимо сдать только два профильных предмета – математику и русский язык. На данный момент, помимо обязательных, необходимо сдать еще два дополнительных экзамена.