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Комитет Думы поддержал законопроект о сдаче двух обязательных экзаменов на ГИА

Ведомости

Профильный комитет Государственной думы по просвещению рекомендовал в первом чтении принять законопроект, согласно которому в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии для получения аттестата об основном общем образовании необходимо будет в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) сдать только два экзамена, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту об изменении правил проведения ГИА в 9-х классах, для получения аттестата и подачи документов для обучения в колледже будет необходимо сдать только два профильных предмета – математику и русский язык. На данный момент, помимо обязательных, необходимо сдать еще два дополнительных экзамена.

Целью проекта обозначено существенное расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования. Ожидается, что предлагаемый подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации для продолжения обучения.

26 января стало известно, что депутаты Госдумы в феврале в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об изменении правил проведения ГИА в 9-х классах. По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его можно распространить по всей стране.

Рособрнадзор в январе поддержал идею проведения пилотного проекта, по которому для получения аттестата в некоторых регионах России нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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