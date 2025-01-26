Госдума в феврале рассмотрит проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике

Пилотный проект будет реализован в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. Сейчас школьники, напомнил Володин, начиная со средних классов готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по двум обязательным предметам и, как правило, двум дополнительным. Согласно законопроекту, предлагается отменить сдачу экзамена для девятиклассников по двум дополнительным предметам, если они планируют продолжить обучение в техникуме или колледже. При этом экзамены по русскому языку и математике останутся, добавил Володин. По его словам, если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его можно распространить по всей стране.