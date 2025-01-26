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Госдума в феврале рассмотрит проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике

Пилотный проект будет реализован в Москве, Петербурге и еще трех регионах
Ведомости

Депутаты Госдумы в феврале в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА), которые предполагают отмену сдачи экзамена по двум дополнительным предметам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Пилотный проект будет реализован в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. Сейчас школьники, напомнил Володин, начиная со средних классов готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по двум обязательным предметам и, как правило, двум дополнительным. Согласно законопроекту, предлагается отменить сдачу экзамена для девятиклассников по двум дополнительным предметам, если они планируют продолжить обучение в техникуме или колледже. При этом экзамены по русскому языку и математике останутся, добавил Володин. По его словам, если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его можно распространить по всей стране.

По мнению спикера Госдумы, действующая система, когда школьники сдают четыре экзамена, зачастую работает «в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам». Он также попросил подписчиков высказаться по поводу идеи учитывать средний балл по аттестату при поступлении в вуз, чтобы «те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы».

Рособрнадзор ранее в январе поддержал идею проведения пилотного проекта, по которому для получения аттестата в некоторых регионах России нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. ТАСС со ссылкой на авторов законопроекта писал, что предлагаемый подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в колледжи и училища «для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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