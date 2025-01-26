Госдума в феврале рассмотрит проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике

Госдума в феврале рассмотрит проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математикеПилотный проект будет реализован в Москве, Петербурге и еще трех регионах
Депутаты Госдумы в феврале в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА), которые предполагают отмену сдачи экзамена по двум дополнительным предметам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Пилотный проект будет реализован в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. Сейчас школьники, напомнил Володин, начиная со средних классов готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по двум обязательным предметам и, как правило, двум дополнительным. Согласно законопроекту, предлагается отменить сдачу экзамена для девятиклассников по двум дополнительным предметам, если они планируют продолжить обучение в техникуме или колледже. При этом экзамены по русскому языку и математике останутся, добавил Володин. По его словам, если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его можно распространить по всей стране.
По мнению спикера Госдумы, действующая система, когда школьники сдают четыре экзамена, зачастую работает «в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам». Он также попросил подписчиков высказаться по поводу идеи учитывать средний балл по аттестату при поступлении в вуз, чтобы «те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы».
Рособрнадзор ранее в январе поддержал идею проведения пилотного проекта, по которому для получения аттестата в некоторых регионах России нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. ТАСС со ссылкой на авторов законопроекта писал, что предлагаемый подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в колледжи и училища «для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей».