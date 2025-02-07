Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о выходе из БРИКС в случае переизбрания
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен вывести страну из БРИКС в случае, если он снова вернется к управлению государством. Его слова приводит газета Folha de São Paulo.
«Если я снова стану президентом, я выйду из БРИКС и Всемирной организации здравоохранения», – сказал он.
Болсонару также заявил, что заключит «жесткое военное соглашение» с властями США, чтобы «положить конец присутствию террористов на тройной границе, где сходятся территориальные границы Аргентины, Парагвая и Бразилии». По его словам, он разрешит разместить там американскую военною базу.
Согласно решению Высшего избирательного суда (TSE) у Болсонару нет права баллотироваться в президенты. Несколько источников издания при этом отмечают, что он уверен в том, что это решение будет отменено, и он сможет участвовать в президентских выборах в 2026 г.
БРИКС (BRICS) является неформальным альянсом десяти стран с быстро развивающимися экономиками. Сначала организация называлась БРИК – по первым буквам государств-основоположников: Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India), Китая (China). В 2010 г. к объединению присоединилась Южная Африка (South Africa), после чего в название добавилась буква «С». В 2024 г. новыми членами БРИКС стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.