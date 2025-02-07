Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о выходе из БРИКС в случае переизбрания

Ведомости

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен вывести страну из БРИКС в случае, если он снова вернется к управлению государством. Его слова приводит газета Folha de São Paulo.

«Если я снова стану президентом, я выйду из БРИКС и Всемирной организации здравоохранения», – сказал он.

 Болсонару также заявил, что заключит «жесткое военное соглашение» с властями США, чтобы «положить конец присутствию террористов на тройной границе, где сходятся территориальные границы Аргентины, Парагвая и Бразилии». По его словам, он разрешит разместить там американскую военною базу.

Согласно решению Высшего избирательного суда (TSE) у Болсонару нет права баллотироваться в президенты. Несколько источников издания при этом отмечают, что он уверен в том, что это решение будет отменено, и он сможет участвовать в президентских выборах в 2026 г.

БРИКС (BRICS) является неформальным альянсом десяти стран с быстро развивающимися экономиками. Сначала организация называлась БРИК – по первым буквам государств-основоположников: Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India), Китая (China). В 2010 г. к объединению присоединилась Южная Африка (South Africa), после чего в название добавилась буква «С». В 2024 г. новыми членами БРИКС стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных