Россия впервые за 10 лет направила Южной Корее вертолеты
В 2024 г. Россия впервые за 10 лет направила вертолеты Южной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.
Впервые с 2014 г. Республика Корея приобрела у России вертолеты с собственной массой более 2 т на $4,1 млн.
Кроме того, в 2024 г. общий объем закупок частей летательных аппаратов Южной Кореей составил 34,5 т на сумму $5,2 млн. За год импорт запчастей сократился на 69,2% и опустился до минимума с 2022 г., раньше поставок не было.
В общей сложности Сеул закупил у Москвы различные запчасти летательных аппаратов на $2,9 млн – винты на $2,04 млн, шасси и их части на $261 000. Суммарный импорт составил 39,8 т на сумму $9,3 млн.
27 января иранское издание Entekhab со ссылкой на слова генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани сообщало, что Иран приобрел партию российских истребителей Су-35. Шадмани количество истребителей не назвал. Истребитель Cу-35 поколения 4++ был разработан ОКБ «Сухой» в конце 2000-х гг. как наиболее глубокая модернизация истребителя Су-27.