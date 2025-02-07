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Россия впервые за 10 лет направила Южной Корее вертолеты

Ведомости

В 2024 г. Россия впервые за 10 лет направила вертолеты Южной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

Впервые с 2014 г. Республика Корея приобрела у России вертолеты с собственной массой более 2 т на $4,1 млн.

Кроме того, в 2024 г. общий объем закупок частей летательных аппаратов Южной Кореей составил 34,5 т на сумму $5,2 млн. За год импорт запчастей сократился на 69,2% и опустился до минимума с 2022 г., раньше поставок не было.

В общей сложности Сеул закупил у Москвы различные запчасти летательных аппаратов на $2,9 млн – винты на $2,04 млн, шасси и их части на $261 000. Суммарный импорт составил 39,8 т на сумму $9,3 млн.

27 января иранское издание Entekhab со ссылкой на слова генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани сообщало, что Иран приобрел партию российских истребителей Су-35. Шадмани количество истребителей не назвал. Истребитель Cу-35 поколения 4++ был разработан ОКБ «Сухой» в конце 2000-х гг. как наиболее глубокая модернизация истребителя Су-27.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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