Песков не стал комментировать сообщение о поставке Ирану истребителей
Пресс-секретарь президента России отказался комментировать сообщение иранской стороны о поставке из России партии истребителей Су-35.
«Нет, это я без комментариев оставляю», – заявил Песков.
27 января иранское издание Entekhab со ссылкой на слова генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани, сообщило, что Иран приобрел партию российских истребителей Су-35. Шадмани количество истребителей не назвал.
В марте 2023 г. Иран заявил о подписании контракта на покупку истребителей у России. Ранее в заявлении постпредства говорилось, что Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей и Россия объявила, что готова их продать. По мнению постпредства, после октября 2020 г. в соответствии с соглашением о ядерной сделке (СВПД) оружейное эмбарго в отношении Тегерана не действует и Иран «наконец согласился их [Су-35] приобрести». Количество машин и сроки их поставки являются секретными, говорилось в сообщении. Истребитель Cу-35 поколения 4++ был разработан ОКБ «Сухой» в конце 2000-х гг. как наиболее глубокая модернизация истребителя Су-27.
По данным ежегодника Military Balance, на 2023 г. ВВС Ирана были оснащены в значительной степени морально и физически устаревшей американской и французской авиатехникой производства 70-х гг. прошлого века. Некоторая часть российских и китайских машин производства 1980–1990-х гг. поставлена в 1990-е. По заключенным еще с СССР контрактам Ирану поставлены истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24, а позднее из России были получены транспортные вертолеты Ми-171.