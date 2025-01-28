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Песков не стал комментировать сообщение о поставке Ирану истребителей

Ведомости

Пресс-секретарь президента России отказался комментировать сообщение иранской стороны о поставке из России партии истребителей Су-35.

«Нет, это я без комментариев оставляю», – заявил Песков.

27 января иранское издание Entekhab со ссылкой на слова генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани, сообщило, что Иран приобрел партию российских истребителей Су-35. Шадмани количество истребителей не назвал.

В марте 2023 г. Иран заявил о подписании контракта на покупку истребителей у России. Ранее в заявлении постпредства говорилось, что Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей и Россия объявила, что готова их продать. По мнению постпредства, после октября 2020 г. в соответствии с соглашением о ядерной сделке (СВПД) оружейное эмбарго в отношении Тегерана не действует и Иран «наконец согласился их [Су-35] приобрести». Количество машин и сроки их поставки являются секретными, говорилось в сообщении. Истребитель Cу-35 поколения 4++ был разработан ОКБ «Сухой» в конце 2000-х гг. как наиболее глубокая модернизация истребителя Су-27.

По данным ежегодника Military Balance, на 2023 г. ВВС Ирана были оснащены в значительной степени морально и физически устаревшей американской и французской авиатехникой производства 70-х гг. прошлого века. Некоторая часть российских и китайских машин производства 1980–1990-х гг. поставлена в 1990-е. По заключенным еще с СССР контрактам Ирану поставлены истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24, а позднее из России были получены транспортные вертолеты Ми-171.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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