Песков не стал комментировать сообщение о поставке Ирану истребителей

В марте 2023 г. Иран заявил о подписании контракта на покупку истребителей у России. Ранее в заявлении постпредства говорилось, что Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей и Россия объявила, что готова их продать. По мнению постпредства, после октября 2020 г. в соответствии с соглашением о ядерной сделке (СВПД) оружейное эмбарго в отношении Тегерана не действует и Иран «наконец согласился их [Су-35] приобрести». Количество машин и сроки их поставки являются секретными, говорилось в сообщении. Истребитель Cу-35 поколения 4++ был разработан ОКБ «Сухой» в конце 2000-х гг. как наиболее глубокая модернизация истребителя Су-27.