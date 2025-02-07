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Пискарев заявил об ангажированности структуры ОБСЕ по правам человека

Ведомости

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев считает, что Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) больше не может проводить экспертизу электоральных процессов. Об этом он заявил на IV совещании глав комитетов и комиссий парламентов стран ОДКБ.

В своем выступлении он подробно рассказал о результатах работы мониторинговой группы комиссии, которая выявила попытки внешних сил оказать влияние на ход избирательной кампании в России в период подготовки и проведения выборов президента.

Пискарев подчеркнул, что в свете усиливающихся попыток вмешательства в избирательный процесс возникла необходимость создания новых международных общественно-политических институтов. Они должны заниматься экспертизой электоральных процессов, при этом не подчиняясь политическим влияниям Запада и не выполняя его заказы.

«Такая известная организация, как БДИПЧ ОБСЕ, ввиду ее абсолютной ангажированности дискредитировала себя и для этой роли уже не подходит», – пояснил парламентарий.

В марте 2024 г. глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала, что наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ не пригласили на выборы президента РФ из-за ее «непрозрачности и недемократичности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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