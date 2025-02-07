Пискарев заявил об ангажированности структуры ОБСЕ по правам человека
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев считает, что Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) больше не может проводить экспертизу электоральных процессов. Об этом он заявил на IV совещании глав комитетов и комиссий парламентов стран ОДКБ.
В своем выступлении он подробно рассказал о результатах работы мониторинговой группы комиссии, которая выявила попытки внешних сил оказать влияние на ход избирательной кампании в России в период подготовки и проведения выборов президента.
Пискарев подчеркнул, что в свете усиливающихся попыток вмешательства в избирательный процесс возникла необходимость создания новых международных общественно-политических институтов. Они должны заниматься экспертизой электоральных процессов, при этом не подчиняясь политическим влияниям Запада и не выполняя его заказы.
«Такая известная организация, как БДИПЧ ОБСЕ, ввиду ее абсолютной ангажированности дискредитировала себя и для этой роли уже не подходит», – пояснил парламентарий.
В марте 2024 г. глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала, что наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ не пригласили на выборы президента РФ из-за ее «непрозрачности и недемократичности».