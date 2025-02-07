Пискарев заявил об ангажированности структуры ОБСЕ по правам человека

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев считает, что Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) больше не может проводить экспертизу электоральных процессов. Об этом он заявил на IV совещании глав комитетов и комиссий парламентов стран ОДКБ.