В Госдуме подготовили поправки в законопроект о МСУ

В Государственной думе депутаты во главе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным подготовили поправки в законопроект о самостоятельном выборе регионами модели местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщила пресс-служба Госдумы на официальном сайте.