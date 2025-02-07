В Госдуме подготовили поправки в законопроект о МСУ
В Государственной думе депутаты во главе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным подготовили поправки в законопроект о самостоятельном выборе регионами модели местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщила пресс-служба Госдумы на официальном сайте.
Регионы смогут определять модель самоуправления с учетом их особенностей. Выбор будет заключаться между одноуровневой системой МСУ или сохранением двухуровневой, поясняется в сообщении.
Володин объяснил, что во многих субъектах первичный уровень прочно встроен в систему и является наиболее удобным для ряда регионов. Поправки поддержали депутаты фракций «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР.
В конце января сообщалось о том, что Володин поручил разработать поправку в законопроект о реформе МСУ.