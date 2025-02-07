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В Госдуме подготовили поправки в законопроект о МСУ

Ведомости

В Государственной думе депутаты во главе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным подготовили поправки в законопроект о самостоятельном выборе регионами модели местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщила пресс-служба Госдумы на официальном сайте.

Регионы смогут определять модель самоуправления с учетом их особенностей. Выбор будет заключаться между одноуровневой системой МСУ или сохранением двухуровневой, поясняется в сообщении.

Володин объяснил, что во многих субъектах первичный уровень прочно встроен в систему и является наиболее удобным для ряда регионов. Поправки поддержали депутаты фракций «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР.

В конце января сообщалось о том, что Володин поручил разработать поправку в законопроект о реформе МСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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