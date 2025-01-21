Регионам дадут право самим определять модель местного самоуправления

Регионам дадут право самим определять модель местного самоуправленияСубъекты РФ, которые уже перешли на одноуровневую модель МСУ, не смогут ее изменить
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправку в законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ). По ней регионы сами будут определять, сохранить им двухуровневую систему МСУ или перейти на одноуровневую. В сообщении пресс-службы Госдумы говорится, что это позволит «снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении».
Проект нового закона об МСУ, внесенный в Госдуму по итогам поправок в Конституцию, должны были принять во втором чтении 12 декабря 2024 г. Но накануне, 11 декабря, Володин решил перенести инициативу, которая в том числе предполагала постепенную ликвидацию двухуровневой системы МСУ во всех регионах, а также отказ от части местных полномочий. К этому моменту она уже была согласована с внутриполитическим блоком Кремля, писали «Ведомости».
На пленарном заседании 12 декабря 2024 г. при рассмотрении повестки в закрытом от журналистов режиме Володин говорил, что «надо беречь село и местную элиту», и призвал советоваться с бывшими губернаторами и мэрами, которые сейчас являются депутатами Госдумы. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов говорил «Ведомостям», что в новом законе нужно предусмотреть возможность сохранения двухуровневой и одноуровневой модели МСУ, а регионы должны сами определять, какая модель у них должна использоваться.
На Совете Госдумы 20 января спикер попросил руководителей комитетов и фракций подготовить соответствующую поправку, говорит источник «Ведомостей» на Охотном Ряду. Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» подтверждает ее подготовку. Но регионы, которые уже перешли на одноуровневую модель, не смогут вернуться к двухуровневой, отметил он.
Новые поправки ко второму чтению законопроекта комитет по госстроительству рассмотрит, когда они будут подготовлены, сказал «Ведомостям» его председатель Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Мы ожидаем, что законопроект будет принят в весеннюю сессию», – сказал он. По его словам, ко второму чтению за регионами останется право сохранять двухуровневую систему или переходить на одноуровневую.
Определять модель МСУ нужно на региональном уровне с учетом особенностей территории, считает гендиректор Союза российских городов Андрей Максимов: «Вряд ли можно говорить, что дискуссия окончательно завершилась. Но, похоже, аргумент о региональных особенностях был услышан федеральной властью».
Первыми в стране на одноуровневую систему перешли такие регионы, как Калининградская область, где высокая плотность населения, высокий уровень урбанизации, хорошая связность территорий, когда за 20 минут можно доехать до районного центра, рассказывает Максимов: «Также на одноуровневую модель перешли такие регионы, как Магадан и Сахалин, но там противоположные основания – там очаговая система расселения, когда в маленьких населенных пунктах живет очень мало жителей, а районные центры остались с большой территорией и большим населением».
Большинство же регионов находятся между такими полюсами, продолжает эксперт. Как пример он рассматривает Красноярский край, где огромные по территории Эвенкия и Таймыр сейчас являются муниципальными районами, в которых есть поселения: «Если представить, что там остается один муниципальный или городской округ, то людям, чтобы получить какие-то госуслуги, нужно будет лететь на самолете или несколько суток плыть по реке, чтобы их получить. То есть север Красноярского края – очень низкая по плотности населения территория, тогда как Красноярская агломерация – высокая. То есть субъект разнородный».