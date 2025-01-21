Регионам дадут право самим определять модель местного самоуправления

Большинство же регионов находятся между такими полюсами, продолжает эксперт. Как пример он рассматривает Красноярский край, где огромные по территории Эвенкия и Таймыр сейчас являются муниципальными районами, в которых есть поселения: «Если представить, что там остается один муниципальный или городской округ, то людям, чтобы получить какие-то госуслуги, нужно будет лететь на самолете или несколько суток плыть по реке, чтобы их получить. То есть север Красноярского края – очень низкая по плотности населения территория, тогда как Красноярская агломерация – высокая. То есть субъект разнородный».