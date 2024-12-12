Вячеслав Володин обосновал перенос реформы местного самоуправления

О каком законе идет речь?

Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Одной из главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой – все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти». В первом чтении законопроект об МСУ приняли 25 января 2022 г. Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Реформу откладывали из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники. Этой осенью к рассмотрению законопроекта вернулись вновь. 11 ноября в Госдуме прошило заседание рабочей группы по подготовке законопроекта с участием представителей регионов и сотрудников администрации президента. Тогда выяснилось, что за сохранение двухуровневого МСУ публично выступает Татарстан. Это подтверждал «Ведомостям» глава республики Рустам Минниханов.