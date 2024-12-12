Вячеслав Володин обосновал перенос реформы местного самоуправления

Вячеслав Володин обосновал перенос реформы местного самоуправленияЭто решение спровоцировало конфликт между спикером Госдумы и главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым
Во время рассмотрения повестки Госдумы (сейчас проходит в закрытом режиме) произошел жаркий спор между спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым (оба – «Единая Россия»), который участвовал в разработке проекта закона о местном самоуправлении (МСУ), рассказали «Ведомостям» три депутата. Дискуссия возникла из-за рассмотрения этого законопроекта, которое было намечено на 12 декабря, но накануне вечером было перенесено на 2025 г.
При рассмотрении повестки Володин, как говорят источники «Ведомостей», заявил, что надо «беречь село и местную элиту», то есть местных депутатов. Также он призвал советоваться с фракциями, бывшими губернаторами и мэрами, и привел в пример вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, который был губернатором Воронежской области, и Виктором Кидяевым, который был главой Дубово-Полянского района Мордовии. Володин заявил, что Крашенинников должен «пройти по фракциям», встретиться с сельскими главами и депутатами, а в 2025 г. выйти на «правильное решение» в связи с законопроектом об МСУ.
Речь спикера длилась более 20 минут. Крашенинников, который уже анонсировал принятие закона до конца года, не оставил это без ответа. Он сказал, что спорить с Володиным, что «разговаривать с телевизором». Дальше вступил в полемику коммунист Алексей Куринный, который заявил, что он тоже «разговаривает как с телевизором с комитетом по госстроительству». Рассмотрение повестки в итоге заняло около 50 минут (обычно не более 20).
О каком законе идет речь?
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Одной из главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой – все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти». В первом чтении законопроект об МСУ приняли 25 января 2022 г. Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Реформу откладывали из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники. Этой осенью к рассмотрению законопроекта вернулись вновь. 11 ноября в Госдуме прошило заседание рабочей группы по подготовке законопроекта с участием представителей регионов и сотрудников администрации президента. Тогда выяснилось, что за сохранение двухуровневого МСУ публично выступает Татарстан. Это подтверждал «Ведомостям» глава республики Рустам Минниханов.
Решение перенести рассмотрение проекта закона об МСУ на 2025 г. был неожиданным. Второе чтение было запланировано на 12 декабря, причем инициатива была проработана с внутриполитическим блоком и государственно-правовым управлением президента, говорят два источника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП). Совет Госдумы днем 11 декабря уже вынес законопроект на пленарное заседание.
Но через пару часов в Telegram-канале Госдумы появилось сообщение со ссылкой на Володина, что члены совета дополнительно обсудили вопрос о рассмотрении законопроекта об МСУ. «Все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений. Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год», – заявил спикер нижней палаты.
Перенос законопроекта связан с политическими рисками, которые возникают для единороссов, говорит источник «Ведомостей» в Госдуме. «Самый низовой, приближенный к людям, уровень власти – это местный, – заявил он. – Это опора «Единой России», это люди, которые голосуют за партию. А у них возникают вопросы в связи с этим законопроектом, в том числе на встречах с депутатами Госдумы представители первичных отделений спрашивают о ликвидации двухуровневого МСУ». Если не будут сняты все вопросы по законопроекту, то с учетом электорального цикла, законопроект может быть перенесен на более долгий срок, с учетом того, что парламентские выборы в 2026 г., добавляет источник.
Володин выступает за сохранение двухуровневого МСУ, говорит источник «Ведомостей» в АП. По словам одного из депутатов Госдумы, в данном случае Володина поддержал «весь зал». «Ведь нам еще предстоит избираться, а на местах мало кому нравится этот закон», – добавил собеседник «Ведомостей». Еще один источник, близкий к АП, говорит, что Володин согласовал перенос законопроекта с руководством АП.