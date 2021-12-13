Госдума отложит рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте

Госдума отложит рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспортеОб этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Законопроект об обязательном использовании QR-кодов на междугороднем и международном транспорте решено снять с рассмотрения Госдумы. Этот вопрос в понедельник, 13 декабря, рассмотрит Совет нижней палаты парламента, заявил ее председатель Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он сослался на позицию президента Владимира Путина, которую тот высказал на встрече с членами совета по правам человека.
Президент сообщил, как напомнил Володин, что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно». Решение снять законопроект с рассмотрения Володин назвал результатом диалога Госдумы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан»: «Благодаря обратной связи замечания были услышаны».
Законопроект правительства о введении QR-кодов на транспорте был внесен в Госдуму 12 ноября. Первое чтение уже было назначено на 16 декабря. В этот же день должно пройти первое чтение другого правительственного законопроекта – об обязательном введении QR-кодов в общественных местах, к которому также были вопросы у членов президентского совета по правам человека и Общественной палаты.
За 10 минут до Володина о предстоящем снятии законопроекта с рассмотрения сообщил РБК. «Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», – сообщили в Министерстве транспорта РБК.
По словам близкого к правительству источника РБК, пока «планируется продолжить проработку законопроекта о сертификатах на транспорте, а законопроект о праве вводить сертификаты в общественных местах будет рассмотрен в Госдуме». 9 декабря, сразу после обсуждения президентом законопроектов о QR-кодов, собеседники «Ведомостей» в правительстве утверждали, что ни отзыв, ни перенос ни одной из инициатив не планируется.
Основные претензии авиакомпаний к законопроекту о введении QR-кодов на общественном транспорте сводились к изначально вписанному в документ нормативу о предъявлении кодов уже в момент покупки билета. В частности, жалобы мотивировались тем, что при покупке билета заранее срок действия QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, мог истечь до начала полета.
Кроме того, авиакомпании считали, что при невысоком уровне вакцинации населения авиационная отрасль потеряет значительное число потенциальных пассажиров. В частности, по оценке Минтранса, падение пассажиропотока должно было составить около 50%. Компенсации авиакомпаниям и аэропортам из бюджета только за один декабрь при введении QR-кодов должны были составлять порядка 8 млрд руб., следует из расчетов ведомства, проведенных в начале ноября.
Минтранс в итоге согласился с идеей отказаться от проверки QR-кодов в момент покупки билетов («Ведомости» писали об этом 2 декабря). Предполагалось, что эту поправку внесут в Госдуму перед первым чтением законопроекта. Но на встрече с членами комитета Госдумы по транспорту представители авиаперевозчиков 7 декабря ужесточили свою позицию.
Авиакомпании, как сообщили «Ведомости» 8 декабря, предложили депутатам убрать из законопроекта норму о безусловном возврате денег за билет тем пассажирам, у кого не окажется сертификата о вакцинации в момент регистрации на рейс. Перевозчики предложили не возвращать средства тем, кто покупал более дешевые невозвратные авиабилеты. Также они поднимали вопрос: что делать с транзитными пассажирами, летящими через Россию, у которых нет QR-кодов.
Тогда, по данным источников «Ведомостей», авиакомпаниям удалось донести свою позицию до думского комитета, но позиция правительства по этим вопросам оставалась неясной.
13 декабря оба законопроекта (о QR-кодах на транспорте и в общественных местах) с депутатами всех фракций должны обсудить с представители правительства во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.