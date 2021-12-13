Госдума отложит рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте

Авиакомпании, как сообщили «Ведомости» 8 декабря, предложили депутатам убрать из законопроекта норму о безусловном возврате денег за билет тем пассажирам, у кого не окажется сертификата о вакцинации в момент регистрации на рейс. Перевозчики предложили не возвращать средства тем, кто покупал более дешевые невозвратные авиабилеты. Также они поднимали вопрос: что делать с транзитными пассажирами, летящими через Россию, у которых нет QR-кодов.