Части пассажиров без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты

Кроме того, по словам одного из собеседников «Ведомостей», на встрече в Думе обсуждались и другие предложения. Например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс («Ведомости» сообщили о принципиальном согласии Минтранса на второй вариант 1 декабря). Еще один блок предложений, говорит источник, связан с тем, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа. По нынешней версии законопроекта, если потребуется пересадка, для дальнейшего путешествия по России (например, через Москву во Владивосток) потребуется QR-код. Требуется, чтобы в законе или подзаконных актах была предусмотрена альтернатива – к примеру, ПЦР-тест.