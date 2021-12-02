Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетовОни будут нужны только перед регистрацией на рейс
Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в Минтрансе 1 декабря.
Обсуждение QR-кодов прошло в ведомстве с участием представителей авиаотрасли, подтвердили два собеседника. «Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», – сообщил один из источников. Руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил «Ведомостям», что встреча для обсуждения этого законопроекта действительно запланирована на 7 декабря.
Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат, рассказали собеседники «Ведомостей». Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета. Как пояснил «Ведомостям» один из собеседников, запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.
Собеседники «Ведомостей» не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на «Госуслугах». На 30 декабря 2020 г. на «Госуслугах» было зарегистрировано 126 млн пользователей, в конце мая – 135 млн (более поздних данных нет).
Законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на авиационном и железнодорожном транспорте были внесены в Госдуму 12 ноября. Это вынужденная мера для сдерживания распространения коронавируса, пояснила руководитель оперштаба и вице-премьер Татьяна Голикова. Обязательная проверка кодов в общепите начнется с 1 февраля 2022 г., дату введения проверки на транспорте правительство объявит позднее. По данным источника «Ведомостей», на транспорте проверку сертификатов о вакцинации также могут ввести в феврале. По данным Минтранса, из 58 млн путешествующих россиян (с августа 2020 г. по август 2021 г.) только около 30% (18 млн человек) оказались привиты от коронавируса.
При формировании новой позиции Минтранс принял во внимание, что граждане должны иметь право без ограничений приобретать билеты, а также тот факт, что билеты зачастую покупают заранее – до вылета можно успеть вакцинироваться, поясняет один из источников. После обсуждения темы в думском комитете по транспорту текст законопроекта, уже внесенного в Госдуму, будет скорректирован, добавил другой собеседник «Ведомостей».
Кроме того, Минтранс на совещании подтвердил планы компенсировать авиакомпаниям потери от потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки, говорят собеседники. По предварительным оценкам S7 Airlines, авиатрафик при покупке билетов по QR-кодам может снизиться на 50%. Как сообщали «Ведомости», министерство просило Минфин предоставить отрасли в декабре в виде компенсации 8,09 млрд руб.: 7,03 млрд руб. – авиакомпаниям и 1,06 млрд руб. – аэропортам.
Представители Минцифры и Минтранса отказались от комментариев «Ведомостям». Представитель Минфина заявил, что в настоящее время вопрос о компенсациях проходит межведомственное обсуждение.
Против введения проверки QR-кодов на этапе продажи билетов высказывался гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов и представитель S7. Союз агентств делового туризма в ноябре также направлял письмо в комитет Госдумы по транспорту с просьбой отказаться от этой инициативы, писали «Ведомости». Авиаотрасль будет терять не менее 15 млрд руб. ежемесячно из-за требований проверки кодов при покупке билетов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку экономистов одной из авиакомпаний.
«Пассажиры чаще всего покупают билеты заранее, когда планируют летний отдых. Так вышло, что многие еще не вакцинированы, но смогут это сделать до непосредственного полета. В этом случае ограничение продажи без сертификата работает не в пользу авиакомпаний и не в пользу граждан. Конечно, все равно будут возникать спорные ситуации с кодами, но это решение – значительный шаг вперед. В любом случае сейчас важно правительству запланировать расходы на поддержку авиакомпаний, чтобы после пандемии мы их не потеряли», – говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«В схеме, предложенной Минтрансом, проверять QR-код при посадке уже не нужно будет, а те, у кого нет профиля на «Госуслугах», будут предъявлять код в распечатанном виде, – замечает главный редактор avia.ru Роман Гусаров. – Это снимет много вопросов, связанных с рисками задержек рейсов». Он считает, что «сообщения о падении пассажиропотока на 50% из-за этой меры – это спекуляции», так как те, кто хочет поехать в отпуск и выехать за границу, могут привиться. По оценке эксперта, из 120 млн авиапассажиров в год (пассажиропоток российских авиакомпаний в 2019 г. составил 128 млн человек. – «Ведомости») уникальных людей, совершивших перелет, как минимум вдвое меньше. «Критически необходимо, чтобы из них привились наиболее активно летающие», – считает Гусаров.
В подготовке материала участвовала Елизавета Хамидуллина