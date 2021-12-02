Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат, рассказали собеседники «Ведомостей». Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета. Как пояснил «Ведомостям» один из собеседников, запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.