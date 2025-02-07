МИД Франции заявил о пересмотре права на аккредитацию для журналистов из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией. Он комментировал ситуацию с тем, что журналисту «Известий» с оператором отказали выдать визы, хотя СМИ планировало снять репортаж к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 г.