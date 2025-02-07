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МИД Франции заявил о пересмотре права на аккредитацию для журналистов из РФ

Ведомости

Министерство иностранных дел Франции намерено внести изменения в процедуру выдачи разрешений на работу для российских журналистов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан.

«Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией. Он комментировал ситуацию с тем, что журналисту «Известий» с оператором отказали выдать визы, хотя СМИ планировало снять репортаж к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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