Песков назвал дискриминацией отказ Франции в визах российским журналистам

«Можно и нужно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать дискриминацией российских СМИ отказ в визе корреспонденту «Известий» Николаю Иванову и его оператору по причине того, что их работу посчитали угрожающей общественному порядку и внутренней безопасности ЕС.