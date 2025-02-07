Песков назвал дискриминацией отказ Франции в визах российским журналистам
Отказ Франции в выдаче виз корреспондентам «Известий», которые хотели сделать репортаж к 80-летию Победы, можно считать дискриминацией российских средств массовой информации. Об этом заявил на брифинге 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно и нужно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать дискриминацией российских СМИ отказ в визе корреспонденту «Известий» Николаю Иванову и его оператору по причине того, что их работу посчитали угрожающей общественному порядку и внутренней безопасности ЕС.
6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что французское посольство в России дважды подряд не выдало визу для работы в Париже журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе.