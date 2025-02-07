Трамп встретится с премьер-министром Японии на фоне торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба встретятся для укрепления деловых связей и отношений в сфере безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица Японии.
По информации издания, Токио разделяет «ястребиный» взгляд команды Трампа по национальной безопасности в отношении Китая в связи с глобальными амбициями Пекина. Но официальный лица в Японии опасаются возможных попыток Пекина привлечь на свою сторону Трампа, обещая сотрудничество по ключевым глобальным вопросам, включая торговлю.
Япония во многом зависит от экспорта – она полагается на импорт продуктов и природных ресурсов, а многие ее крупные компании инвестируют в Китай и зависят от него.
По информации Reuters, Токио рассматривает возможность закупки большего количества сжиженного газа в Соединенных Штатах, а также собирается предложить поддержку строительству газопровода на Аляске стоимостью $44 млрд. Ожидается также, что в ходе обсуждения будут затронуты варианты увеличения инвестиций в производство в США полупроводниковых чипов и искусственного интеллекта.
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. Китайские пошлины начнут действовать с 10 февраля.