Сенатор Денисов: торговое противостояние США и Китая затрагивает весь мир
Новая торговая война между США и Китаем затронет логистические цепочки по всему миру, это противостояние не выгодно никому в мире, включая Россию. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов заявил телеканалу «Вместе-РФ».
Денисов отметил, что это доказано первым противостоянием, произошедшим шесть лет назад. То, что происходит сейчас, по мнению Денисова, является «вторым актом той самой торговой драмы». При этом, по словам сенатора, на сегодняшний день Китай стал значительно сильнее и отвечает «более громким голосом». Зампредседателя комитета Совфеда обратил внимание, что установление пошлин на импорт товаров топливно-энергетической группы в целом является редким явлением, так как обычно эти товары либо закупаются без пошлин, либо пошлины представляют собой надбавки к цене посредством таможенных тарифов.
«Поэтому в данном случае это имеет в известной мере демонстративный характер. Это уже жесткий ответ на американскую жесткую нахрапистость», – подчеркнул Денисов.
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. Китайские пошлины начнут действовать с 10 февраля.
3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. 4 февраля The Wall Street Journal сообщила, что Трамп и председатель КНР не будут проводить телефонный разговор в этот день, причина отмены диалога не называлась.