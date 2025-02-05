Сенатор Денисов: торговое противостояние США и Китая затрагивает весь мир

Денисов отметил, что это доказано первым противостоянием, произошедшим шесть лет назад. То, что происходит сейчас, по мнению Денисова, является «вторым актом той самой торговой драмы». При этом, по словам сенатора, на сегодняшний день Китай стал значительно сильнее и отвечает «более громким голосом». Зампредседателя комитета Совфеда обратил внимание, что установление пошлин на импорт товаров топливно-энергетической группы в целом является редким явлением, так как обычно эти товары либо закупаются без пошлин, либо пошлины представляют собой надбавки к цене посредством таможенных тарифов.