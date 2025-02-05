Насколько силен ответ Китая Трампу в новой торговой войне

Насколько силен ответ Китая Трампу в новой торговой войнеПекин показал зубы, но не закрыл дверь для диалога
Китай 4 февраля ввел пакет ответных торговых мер против США. Это произошло почти сразу после вступления в силу дополнительных пошлин в размере 10% в отношении всех товаров из КНР, которые утвердил президент Дональд Трамп. Их госсовет Китая (правительство) назвал в своем релизе «не только бесполезными для решения собственных проблем», но и наносящими ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству двух стран.
В частности, китайское правительство объявило о введении ответных пошлин на энергоресурсы и товары из США: 15% – на разные виды угля и СПГ, 10% – на сырую нефть, сельхозтехнику, автомобили с большим объемом двигателя и пикапы. Характерно, что повышенные пошлины на эту продукцию вступают в силу с 10 февраля, а до этого, как сообщил Белый дом, состоится телефонный звонок между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, что, возможно, приведет к перемирию в торговой войне.
Британская экономическая консалтинговая компания Capital Economics предварительно оценила, что дополнительные пошлины КНР будут распространяться на поставляемую продукцию общей стоимостью примерно на $20 млрд в год, в то время как тарифы Трампа – на $450 млрд. Агентство Bloomberg сочло ответные меры КНР скорее символическими. Например, общий объем поставок СПГ из США в Китай составляет в среднем около 6,5 млн т в месяц (их доля составляет от 4 до 12% импорта). В январе 2025 г. поставки американской нефти в КНР составили около 2% от общего объема ее импорта. Reuters прогнозирует, что обе страны смогут легко адаптироваться к ответу Китая.
Вместе с тем уже 4 февраля Китай расширил список номенклатуры, подпадающей под экспортный контроль: туда попали изделия, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием, а также некоторые технологии их производства, сообщили министерство коммерции и главное таможенное управление КНР. Изделия с вольфрамом применяются для создания артиллерийских снарядов, в строительстве, нефтегазовой отрасли, индий – в производстве экранов мобильных устройств и компьютеров, в оптоволоконной связи и 5G.
Согласно статистике геологической службы США, на Китай приходится около 80% мирового производства вольфрама (Вашингтон не ведет его коммерческую добычу с 2015 г.), 70% – индия (доля в импорте США продукции с этим элементом из КНР составляет 25%), пишет Reuters. Используемый в сплавах висмут в США не добывают с 1997 г., в то время как Китай контролирует 80% мирового рынка. Впрочем, здесь, как с вольфрамом, США могут быть доступны обходные поставщики – например, через заказы поставок из Южной Кореи. Ужесточение экспортного контроля – например, в отношении сурьмы и галлия – в качестве контрмеры применялось китайцами и при администрации Джо Байдена.
Кроме того, как сообщило госуправление по регулированию рынка КНР, запущено расследование в отношении Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. При этом одноименный поисковик заблокирован в Китае еще с 2010 г. (за исключением Гонконга), но у компании остаются незначительные коммерческие интересы (около 1% от мирового рынка) в этой стране в части рекламных доходов.
В так называемый список ненадежных организаций попали PVH (владеет брендами одежды Tommy Hilfiger и Calvin Klein) и биотехнологическая Illumina, которая занимается системами анализа генетического разнообразия, сообщили в минкоммерции КНР. Это ведомство, как и обещало, подало жалобу во Всемирную торговую организацию за введение американцами дополнительных пошлин.
Китай не может действовать в условиях тарифной войны с США полностью симметрично из-за большого торгового дисбаланса – китайский экспорт намного превышает американский, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. И Пекину самому невыгодно бить по некоторым составляющим американского экспорта, так как китайцам может быть необходимо ценное оборудование для своего развития (например, в гражданской авиатехнике). «Если Трамп будет готов с ними договариваться, то они тоже будут», – считает эксперт. Китайцы не будут создавать шок для своей экономики, на который пошел Трамп. Но именно расширение экспортного контроля более болезненно для США, а часть ответных мер могут быть скрытыми, полагает Кашин. Рынок ожидал начала тарифной войны, но 10%-ный тариф на китайский импорт пока рассматривается как достаточно умеренный сценарий, в целом решения обеих стран пока не будут оказывать существенного влияния на сырьевые рынки, говорит руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Введение Китаем 15%-ной пошлины на уголь из США может поддержать спрос на российский коксующийся уголь, считает Красноженов.
Пока остается открытым вопрос, насколько может дальше эскалироваться тарифная война, закручивая одновременно спираль торговых издержек и, соответственно, оказывая поддержку мировой инфляции, говорит эксперт.