Насколько силен ответ Китая Трампу в новой торговой войне

Китай не может действовать в условиях тарифной войны с США полностью симметрично из-за большого торгового дисбаланса – китайский экспорт намного превышает американский, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. И Пекину самому невыгодно бить по некоторым составляющим американского экспорта, так как китайцам может быть необходимо ценное оборудование для своего развития (например, в гражданской авиатехнике). «Если Трамп будет готов с ними договариваться, то они тоже будут», – считает эксперт. Китайцы не будут создавать шок для своей экономики, на который пошел Трамп. Но именно расширение экспортного контроля более болезненно для США, а часть ответных мер могут быть скрытыми, полагает Кашин. Рынок ожидал начала тарифной войны, но 10%-ный тариф на китайский импорт пока рассматривается как достаточно умеренный сценарий, в целом решения обеих стран пока не будут оказывать существенного влияния на сырьевые рынки, говорит руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Введение Китаем 15%-ной пошлины на уголь из США может поддержать спрос на российский коксующийся уголь, считает Красноженов.