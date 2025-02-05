Дональд Трамп перенес торговую войну в Северной Америке как минимум на месяц

Дональд Трамп перенес торговую войну в Северной Америке как минимум на месяцОн считает, что ему удалось выбить уступки, но на деле они не так очевидны
Американские пошлины в 25% на все мексиканские и большинство канадских товаров (энергоносители планировалось обложить на 10%), которые могли начать действовать 4 февраля, были отложены на месяц президентом США Дональдом Трампом. Решение было принято после проведения им переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум Пардо и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
В обмен на отсрочку по тарифам мексиканские власти пообещали послать на границу с США 10 000 солдат для борьбы с контрабандой наркотиков (в первую очередь фентанила), а Канада – обеспечить безопасность американской северной границы, через которую, как, впрочем, и через южную, проникают нелегалы, пусть и в гораздо меньших количествах. Шейнбаум же в своем посте в Х (бывший Twitter) отметила обещание Вашингтона бороться с контрабандой оружия, которое попадает к мексиканским картелям через территорию США.
Касательно Канады Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о возможности в течение 30 дней «структурировать экономическую сделку». Трюдо подтвердил намерение работать совместно и даже пообещал учредить должность «царя фентанила», курирующего борьбу с контрабандой этого наркотического вещества в США. Он также пообещал признать мексиканские наркокартели террористическими организациями. Будет создана совместная рабочая группа пограничной безопасности и усилено патрулирование правоохранителями отдельных участков границы со стороны Канады.
Согласно данным доклада американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) от января 2020 г., Мексика и Китай – основные страны, откуда фентанил и его прекурсоры попадают в США. При этом он поступает и из Канады, но в куда меньших количествах. Так, по данным администрации Трампа, в 2024 финансовом году пограничная служба арестовала более 9,5 т фентанила. Доля вещества, привезенного с территории Канады, там указана не была, но, по данным DEA, она составляет менее 1% от общего количества изъятого наркотика (19,5 кг).
Еще перед тем как Трамп 1 февраля официально заявил о скором введении тарифов, многие американские экономисты критиковали его намерения. Они объясняли, что пошлины окажутся косвенным налогом на американских потребителей, которым придется больше платить за импортные продукты. По данным Института мировой экономики им. Петерсона, если бы трамповские тарифы в отношении Канады и Мексики все-таки начали действовать вместе со вступившими в силу 10%-ными дополнительными пошлинами на китайские товары, то ежегодные «налоговые расходы» среднестатистического домохозяйства в США увеличились бы на $1200.
О рисках были предупреждены канадские и мексиканские власти, ранее анонсировавшие ответные меры в отношении части американских товаров. Как сообщает агентство Bloomberg, эксперты прогнозировали странам рецессию и «самый масштабный экономический шок» со времени пандемии COVID-19. По данным Statista, товарооборот США с Мексикой – $799 млрд, с Канадой – $774 млрд, и это два главных торговых партнера страны с 2023 г.
После новости о переносе введения тарифов в Белом доме заговорили о своей дипломатической победе. Пресс-секретарь президента Каролина Ливитт заявила журналистам CNN: «Канада преклоняет колено так же, как и Мексика».
Но ликование администрации могли испортить критики, утверждавшие, что Трамп пытается выдать за победу и без того шедшие процессы и сравнительно небольшие расходы со стороны Мексики и Канады. Например, согласно материалу того же CNN, Оттава выделила на содержание вертолетов и спецсистем для патрулирования основной части границы $1,3 млрд. И эти меры были предложены Трампу в частном порядке еще в декабре 2024 г. самими канадскими властями.
Мексика же еще в апреле 2021 г. направляла такое количество военных на границу, о котором идет сейчас речь. Но идеологически близкие к предыдущему президенту Джо Байдену СМИ отмечают, что тому «не понадобилось угрожать» Мехико. Правда, CNN не уточнил, что в обмен на это Байден тогда обещал помочь Мексике с поставками вакцины от коронавируса.
Относительно спора США и Мексики говорить о дипломатической победе какой-либо из сторон нельзя, полагает главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Он объясняет, что нынешние договоренности лишь ширма на время проведения переговоров, так как ни одна из сторон не хочет дестабилизировать свою экономику. И страны по факту пообещали друг другу то, что не в силах реализовать, говорит эксперт. Например, отдельные участки американо-мексиканской границы со стороны Мексики де-факто контролируются наркокартелями и военные вряд ли смогут занять место преступников. Трамп, в свою очередь, вряд ли сможет быстро и эффективно сократить поток вооружений для этих картелей, полагает Хейфец.
А вот Канаде все-таки пришлось пойти на реальные уступки, считает научный сотрудник Института США и Канады РАН Марина Черных. «При Байдене у Трюдо получалось избегать проблемы дел на границе, но сейчас он вынужден принять меры, а значит, уже можно заметить прогресс», – говорит Черных.