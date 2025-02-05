Дональд Трамп перенес торговую войну в Северной Америке как минимум на месяц

Согласно данным доклада американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) от января 2020 г., Мексика и Китай – основные страны, откуда фентанил и его прекурсоры попадают в США. При этом он поступает и из Канады, но в куда меньших количествах. Так, по данным администрации Трампа, в 2024 финансовом году пограничная служба арестовала более 9,5 т фентанила. Доля вещества, привезенного с территории Канады, там указана не была, но, по данным DEA, она составляет менее 1% от общего количества изъятого наркотика (19,5 кг).