Как СМИ реагируют на приостановку введения тарифов в отношении Канады и Мексики

Как СМИ реагируют на приостановку введения тарифов в отношении Канады и МексикиВведение пошлин приостановлено на месяц по итогам разговоров Трюдо и Шейнбаум с Трампом
Президент США Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. На следующий день он объявил о «немедленной» приостановке пошлин на импорт из Мексики на месяц после разговора с президентом страны Клаудией Шейнбаум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 4 февраля по итогам беседы с Трампом также сообщил о приостановке введения американских пошлин на месяц.
«Ведомости» собрали реакцию СМИ на приостановку введения тарифов в отношении Канады и Мексики.
CNN: «При оценке президентства Трампа следует помнить о двух вещах. Во-первых, нет ничего важнее, чем его суровый вид. Во-вторых, ничто не является тем, чем кажется. Это помогает объяснить ошеломляющий хаос, балансирование на грани и позерство во время его тарифного противостояния с Канадой и Мексикой. Но, несмотря на бахвальство Белого дома, есть основания предполагать, что Трамп первым отступил от борьбы, которая могла нанести его стране серьезный экономический ущерб. <…> Однако он смог подтвердить свою репутацию наглого и воинственного игрока, который не видит большого различия между союзниками и противниками и заставляет собеседника гадать о его следующем шаге».
The Wall Street Journal: «Президент Трамп никогда не признает ошибок, но он часто меняет свое мнение. Это лучший способ интерпретировать его решение приостановить тарифы против Мексики и Канады. <…> Трамп заявил о своей победе, как он всегда это делает. Президент США не может позволить себе выглядеть проигравшим. <…> Однако вопрос пошлин может вернуться через месяц, если Трамп будет не в настроении или если ему не понравится что-то из того, что сказали или сделали иностранные лидеры».
The Washington Post: «Решение Трампа, принятое после телефонных разговоров с лидерами Мексики и Канады, предотвратило – по крайней мере, на данный момент – экономический шок, который, как ожидалось, мог подтолкнуть обоих соседей США к рецессии, а в самих США замедлить рост экономики и повысить инфляцию».
The New York Times: «Трамп заявил, что вырвал уступки у соседей Соединенных Штатов. Но до сих пор непонятно, были ли какие-либо из этих уступок значимыми. <…> «Он процветает в хаосе, он процветает в неопределенности, – сказал о Трампе Джон Фили, бывший посол США в Панаме и заместитель главы миссии в Мексике. – Ему не нужна метрика. Вы ошибаетесь, если думаете, что он сидит там с электронной таблицей. Это не так. Он сидит и смотрит на заголовки». <...> Неопределенность требований Трампа к его соседям, по-видимому, является такой же частью его стратегии, как и сами угрозы тарифов. Оставив свои требования втайне, он может определять, когда пора заканчивать переговоры».
La Jornada (Мексика): «В то время как некоторые союзники Трампа отпраздновали его «триумф» и охарактеризовали действия, объявленные Мексикой и Канадой, как «капитуляцию» или «уступку» требованиям Вашингтона, сам президент США удивил уважительным тоном по отношению к Шейнбаум после разговора. В частности, он назвал свою мексиканскую коллегу «замечательной женщиной». При этом еще неизвестно, что потребует от Мексики и Канады переменчивый Трамп для окончательной отмены тарифов. Пока президент США и его люди настаивают на том, что они «победили».
The Globe and Mail (Канада): «Средства к существованию многих канадцев и мексиканцев теперь зависят от капризов Трампа, – указал политический обозреватель издания Кэмпбелл Кларк. – Есть все основания полагать, что американскому президенту действительно нравится это делать. Безусловно, он собирается поступить так снова. Если не через 30 дней, то в апреле, мае или чуть позже. Это не просто тактика. Он такой, какой он есть».
По итогам телефонного разговора с Трампом Трюдо сообщил, что Канада реализует план по укреплению границы на $1,3 млрд: усилит охрану границы с помощью вертолетов, технологий и персонала, улучшит координацию с американскими партнерами и нарастит выделение ресурсов, чтобы остановить поток фентанила. Премьер-министр указал, что около 10 000 сотрудников продолжат работать, защищая границу. Он добавил, что подписал новую директиву по вопросам разведки, касающуюся организованной преступности и фентанила. На эти цели Канада выделит $200 млн.
Трамп после разговора с Шейнбаум рассказал, что президент Мексики согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов. Шейнбаум подтвердила его слова в X. Она уточнила, что США взяли на себя обязательство работать над предотвращением поставок оружия в Мексику.
3 февраля американский президент также объявил о запланированном разговоре с руководством КНР в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. Согласно указу Трампа о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, тарифы для страны достигнут 10%.