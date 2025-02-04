Как СМИ реагируют на приостановку введения тарифов в отношении Канады и Мексики

The New York Times: «Трамп заявил, что вырвал уступки у соседей Соединенных Штатов. Но до сих пор непонятно, были ли какие-либо из этих уступок значимыми. <…> «Он процветает в хаосе, он процветает в неопределенности, – сказал о Трампе Джон Фили, бывший посол США в Панаме и заместитель главы миссии в Мексике. – Ему не нужна метрика. Вы ошибаетесь, если думаете, что он сидит там с электронной таблицей. Это не так. Он сидит и смотрит на заголовки». <...> Неопределенность требований Трампа к его соседям, по-видимому, является такой же частью его стратегии, как и сами угрозы тарифов. Оставив свои требования втайне, он может определять, когда пора заканчивать переговоры».