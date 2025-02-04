США отложили введение пошлин на товары из Канады на 30 дней

«Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства: будет назначен уполномоченный по вопросам фентанила, картели будут внесены в список террористических организаций, будет обеспечено круглосуточное наблюдение за границей и создана совместная канадско-американская оперативная группа для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег», – объявил Трюдо.