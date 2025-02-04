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США отложили введение пошлин на товары из Канады на 30 дней

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о приостановке введения введения пошлин США на месяц.

«Я только что провел хороший разговор с президентом Трампом», – написал Трюдо на платформе X. – Предложенные тарифы будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы продолжаем совместную работу».

Трюдо подчеркнул, что Канада реализует план по укреплению границы на сумму $1,3 млрд: усилит охрану границы с помощью новых вертолетов, технологий и персонала, улучшит координацию с американскими партнерами и увеличит выделение ресурсов, чтобы остановить поток фентанила.

Премьер-министр отметил, что около 10 000 сотрудников работают и продолжат работать, защищая границу.

«Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства: будет назначен уполномоченный по вопросам фентанила, картели будут внесены в список террористических организаций, будет обеспечено круглосуточное наблюдение за границей и создана совместная канадско-американская оперативная группа для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег», – объявил Трюдо.

Трюдо также сообщил о том, что подписал новую директиву по вопросам разведки, касающуюся организованной преступности и фентанила, и Оттава выделит на это $200 млн.

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.

В понедельник Трамп объявил о «немедленной» приостановке торговых пошлин на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум.

Трамп также рассказал, что Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.

Слова Трампа подтвердила президент Мексики в соцсети X. Она заявила о том, что США обязались работать над предотвращением поставок оружия в Мексику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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