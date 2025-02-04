США отложили введение пошлин на товары из Канады на 30 дней
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о приостановке введения введения пошлин США на месяц.
«Я только что провел хороший разговор с президентом Трампом», – написал Трюдо на платформе X. – Предложенные тарифы будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы продолжаем совместную работу».
Трюдо подчеркнул, что Канада реализует план по укреплению границы на сумму $1,3 млрд: усилит охрану границы с помощью новых вертолетов, технологий и персонала, улучшит координацию с американскими партнерами и увеличит выделение ресурсов, чтобы остановить поток фентанила.
Премьер-министр отметил, что около 10 000 сотрудников работают и продолжат работать, защищая границу.
«Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства: будет назначен уполномоченный по вопросам фентанила, картели будут внесены в список террористических организаций, будет обеспечено круглосуточное наблюдение за границей и создана совместная канадско-американская оперативная группа для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег», – объявил Трюдо.
Трюдо также сообщил о том, что подписал новую директиву по вопросам разведки, касающуюся организованной преступности и фентанила, и Оттава выделит на это $200 млн.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.
В понедельник Трамп объявил о «немедленной» приостановке торговых пошлин на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум.
Трамп также рассказал, что Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.
Слова Трампа подтвердила президент Мексики в соцсети X. Она заявила о том, что США обязались работать над предотвращением поставок оружия в Мексику.