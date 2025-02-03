Трамп приостановил введение пошлин на товары из Мексики на месяц

Трамп приостановил введение пошлин на товары из Мексики на месяцМексика направит 10 000 военных на усиление границы с США
Президент США Дональд Трамп «немедленно» приостановил торговые пошлины на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Мы договорились немедленно приостановить действие ожидаемых тарифов на один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Лютника и представителей Мексики на высоком уровне. Я с нетерпением жду участия в этих переговорах вместе с президентом Шейнбаум», – написал американский президент, передает СNN.
Трамп также рассказал, что Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.
Слова Трампа подтвердила президент Мексики в соцсети X. Она заявила о том, что США обязались работать над предотвращением поставок оружия в Мексику.
1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%.
3 февраля Трамп также анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза, поскольку ЕС «ужасно обошелся» с США. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США.