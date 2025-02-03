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Трамп приостановил введение пошлин на товары из Мексики на месяц

Мексика направит 10 000 военных на усиление границы с США
Ведомости

Президент США Дональд Трамп «немедленно» приостановил торговые пошлины на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Мы договорились немедленно приостановить действие ожидаемых тарифов на один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Лютника и представителей Мексики на высоком уровне. Я с нетерпением жду участия в этих переговорах вместе с президентом Шейнбаум», – написал американский президент, передает СNN.

Трамп также рассказал, что Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.

Слова Трампа подтвердила президент Мексики в соцсети X. Она заявила о том, что США обязались работать над предотвращением поставок оружия в Мексику.

1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%.

3 февраля Трамп также анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза, поскольку ЕС «ужасно обошелся» с США. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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