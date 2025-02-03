Трамп приостановил введение пошлин на товары из Мексики на месяц

«Мы договорились немедленно приостановить действие ожидаемых тарифов на один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Лютника и представителей Мексики на высоком уровне. Я с нетерпением жду участия в этих переговорах вместе с президентом Шейнбаум», – написал американский президент, передает СNN.